Politique et magistrature au menu des quotidiens sénégalais

La presse sénégalaise reçue, lundi à APA, traite de l’actualité politique marquée par l’exclusion du ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, de la section de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) des Parcelles Assainies, et de la magistrature, insistant sur la sortie de Souleymane Téliko, président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums).« Confusion de l’Apr des Parcelles Assainies-Coup d’Etat de Mbaye et son camp contre Amadou Bâ », titre Vox Populi, expliquant que réunis en Assemblée générale, le ministre d’Etat et ses partisans prononcent « la destitution et l’exclusion » du coordonnateur du parti dans la commune.

« Ils reprochent au ministre des Affaires étrangères une démarche fractionniste pour affaiblir et déstabiliser l’Apr », ajoute Vox Populi, faisant dire à L’Observateur que « le ministre Amadou Bâ poussé vers la sortie ».

« Leadership de l’Apr aux Parcelles-Fronde contre Amadou Bâ », renchérit Le Quotidien, dans lequel journal, Mbaye Ndiaye affirme : « C’est moi le directeur des structures du parti, il n’y a pas de coordonnateur. Il ne peut empêcher la tenue d’une Ag ».

Pour EnQuête, « les Apéristes débarquent Amadou Bâ ». « L’Apr dans la tourmente aux Parcelles Assainies de Dakar-Une Ag, deux résolutions », titre Sud Quotidien, qui fait état d’un communiqué qui récuse Amadou Bâ et d’un autre qui demande l’installation d’un collège des sages.

Parlant de « crise en Guinée Bissau », Walf Quotidien affiche « la main invisible de Macky », mais « le Gouvernement sénégalais dément ».

A la Une de L’As, « Téliko affiche sa détresse » à propos des rapports des corps de contrôle, de la loi sur le viol et de la précarité des magistrats.

« Criminalisation du viol-Les réserves de Téliko », rapporte Le Quotidien.

Plongeant dans la « bataille autour des postes », EnQuête parle de « gros malaise » de la magistrature rongée par « la longévité aux postes ». « Parquet de Dakar et Doyen des juges : ces postes stratégiques et convoités qui font débat », indique le journal.

La crise au sein du Conseil d’administration de la Société africaine de raffinage intéresse L’Observateur qui souligne « le gap de 40 milliards FCFA qui met le feu à la SAR ». Ce faisant, nos confrères renseignent qu’une réunion de crise est convoquée au ministère des Energies.

En sport, Record titre : « Doublé et passe décisive : Ismaïla crucifie Sadio et les Reds ». « Doublé et passe décisive contre Liverpool-Ismaïla crée un tsunami en Angleterre. Une prouesse comme d’Harry Kane en 2017. Les fans d’Arsenal veulent une statue du Sénégalais », détaille Stades en Une.