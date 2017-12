Politique et social s’imposent Ã  la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi se focalisent sur l’action du gouvernement et le dialogue social.+L’Economiste+ relève que la production des lois devient pour le gouvernement une manière de remplir son « tableau de chasse politique » et de faire acte de prĂ©sence devant l’opinion.

« Tout se passe comme s’il s’agissait d’une lĂ©gifĂ©ration de rĂ©action. Une crise ? Une loi. Une autre crise ? Une autre loi. Peu importe de savoir si les cadres juridiques existants n’apportent pas dĂ©jĂ des rĂ©ponses et qu’il suffirait simplement de les activer », estime-t-il, faisant savoir que la qualitĂ© des lĂ©gislations ne se mesure pas au nombre d’affaires traitĂ©es ou de textes publiĂ©s, mais Ă leur portĂ©e sur le terrain.

+Assabah+ se penche sur l’approche adoptĂ©e par le ministère de l’IntĂ©rieur pour rĂ©soudre les problèmes des citoyens. Evoquant la prolifĂ©ration des bidonvilles, l’habitat informel et la problĂ©matique des ventes Ă la sauvette, la publication estime que le ministère, bien qu’il soit dotĂ© de toutes les donnĂ©es et les statistiques, « n’a jamais prouvĂ© qu’il agissait selon un plan bien pensĂ© qui anticipe sur l’avenir ».

Il convient aujourd’hui de mettre en place des plans prospectifs et de privilĂ©gier une gestion axĂ©e sur les rĂ©sultats et la reddition de comptes afin d’atteindre l’efficacitĂ©, qui ne pourrait avoir lieu avec les solutions provisoires, estime-t-il, soulignant l’importance capitale d’une vision susceptible de rĂ©tablir la confiance et instiller dans l’esprit du citoyen que le ministère de l’IntĂ©rieur est plutĂ´t Ă son service.

Au volet social, +Al Ahdath Al Maghribia+ fait savoir le gouvernement a dĂ©cidĂ© de convoquer de nouveau les centrales pour s’assoir au tour de la table afin de dĂ©libĂ©rer des problèmes en suspens. Une session du dialogue devra ĂŞtre amorcĂ©e lundi et se poursuivra mardi.

Si le gouvernement s’est empressĂ© d’appeler au dialogue, les syndicats se prĂ©paraient dĂ©jĂ pour une escalade, indique le journal.