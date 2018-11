Politique et société à la Une de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent principalement de sujets politiques, notamment le débat autour de la consultation du fichier électoral par l’opposition, mais également de l’inauguration, hier jeudi, de la plateforme industrielle de Diamniadio par le président Macky Sall, ainsi que des sujets de société.« Consultation et/ou contrôle du fichier électoral en perspective de la présidentielle : l’opposition boude Aly Ngouille Ndiaye », titre SudQuotidien, reprenant en manchette le directeur de la DAF (direction de l’automatisation des fichiers) pour qui il n’est « pas question de mettre à disposition les numéros d’identité Cedeao qui entrent en ligne de compte pour le parrainage ».

A cause ainsi du « non-accès au fichier électoral (et la) +restriction des libertés+ », l’opposition va descendre « dans la rue » pour réclamer le « bon fichier », informe VoxPopuli.

Le journal précise que c’est le Front de résistance nationale (opposition) qui va marcher le 29 novembre prochain et compte également assiéger le ministère de l’Intérieur le 6 décembre.

Toutefois, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a formulé des « prières », selon Le Quotidien, pour la réélection de son principal allié à la coalition BBY, le président sortant Macky Sall, en 2019. « Implorons le Ciel pour qu’il ait un second mandat ! », s’est-il écrié dans la manchette du journal.

En revanche, « l’opposition accable Niasse » sur la gestion du budget de l’Assemblée nationale à la veille de l’ouverture du marathon budgétaire, selon EnQuête. « On ne sait absolument rien (…) On ne sait pas comment on décaisse et où va l’argent de l’Assemblée », s’est alarmé le député Mamadou Diop Decroix.

Malgré les craintes de l’opposition, « Macky tient son pari » quant à l’inauguration de la plateforme industrielle de Diamniadio, informe ce journal.

Le Soleil précise que « plus de 1000 emplois sur 23.000 (sont) déjà créés », là où l’Onudi désigne le chef de l’Etat comme « champion pour le développement industriel ».

Sur la fermeture des restaurants universitaires de la région de Thiès (70 km de Dakar), Le Témoin informe que « les étudiants font du +madial+ (quête en wolof) pour manger ». Tout cela à cause d’une « dette de plus d’un milliard due par l’Etat aux gérants des restaurants universitaires », ajoute le quotidien.

Les détenus « Cantakun » de Cheikh Béthio Thioune sortent, eux, du bois et confient à Walfadjri : « Nous subissons une torture depuis plus de 2400 jours ».

L’Observateur note, pour sa part, que « la Grande Côte (est) sous une houle de danger » à cause du « changement climatique.

En sport, Stades s’interroge sur ce « que valent les binationaux de Cissé », du nom du sélectionneur des Lions du Sénégal de football.

Le quotidien spécialisé liste un certain nombre d’internationaux nés en Europe et donne des appréciations allant de « sont performants » à « ne se sont pas imposés », en passant par « peuvent mieux faire » sur leurs rendements en équipe nationale du Sénégal.