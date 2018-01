Politique et sport au menu de la presse électronique togolaise

Les sites d’informations du Togo traitent ce lundi de diffĂ©rents sujets dont les plus en vue portent sur le sport et la politique.« SĂ©massi talonnĂ© par trois autres Ă©quipes », titre Republic of Togo. Le site prĂ©sente les rĂ©sultats de la onzième journĂ©e du championnat de première division et informe que « SĂ©massi conserve la tĂŞte du classement avec 23 points ».

A deux points derrière, note-t-il, on trouve Dyto, AS Togo Port et Gomido. « Des Ă©quipes qui sont dans un mouchoir de poche. C’est dire que les prochains matchs pourraient ĂŞtre Ă rebondissement », commente Republic of Togo.

Pour sa part, Afreepress rapporte que le parti prĂ©sidentiel, Union pour la RĂ©publique (UNIR), invite la Commission Ă©lectorale à « accĂ©lĂ©rer le processus des consultations Ă©lectorales ». Ce parti Ă©tait samedi en manifestation « pacifique » dans les rues de la ville de TsĂ©viĂ© et dans plusieurs autres villes du pays, rappelle l’agence de presse.

Evoquant Ă©galement ce sujet, Togobreakingnews Ă©crit que la formation politique a annoncĂ© « l’investiture de Faure GnassingbĂ© pour la prĂ©sidentielle de 2020 ». Le site rappelle la marche organisĂ©e par l’opposition dans les rues de la capitale et informe que la coalition se prĂ©pare Ă empĂŞcher le rĂ©fĂ©rendum.

« La coalition de l’opposition passe Ă l’offensive diplomatique pour faire Ă©chouer le projet de referendum du pouvoir », titre Gapola. Alors que la tenue du dialogue annoncĂ©e pour une sortie de crise se trouve dans l’impasse et face Ă la dĂ©termination du pouvoir de LomĂ© d’organiser le rĂ©fĂ©rendum pour acter les rĂ©formes politiques, Ă©crit le site, « la coalition des 14 partis politiques de l’opposition passe Ă l’offensive diplomatique cette semaine pour faire entendre raison le pouvoir de LomĂ©, d’abandonner sa voie suicidaire de rĂ©fĂ©rendum pour des rĂ©formes consensuelles telles que recommandĂ©es par l’Accord Politique Global (APG) signĂ© en 2006 ».

Gapola rappelle qu’une dĂ©lĂ©gation de la coalition sera Ă Conakry ce lundi « pour rencontrer le prĂ©sident Alpha CondĂ© », et le lendemain, Ă Accra, oĂą elle sera reçue par le prĂ©sident Nana Akufo Addo « afin de faire le point de la situation et d’accĂ©lĂ©rer la mĂ©diation pour l’ouverture du dialogue ».