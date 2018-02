Politique, justice et faits divers occupent la Une des journaux ivoiriens

Les activités au sein des partis politiques notamment le Front populaire ivoirien (FPI, opposition), le Rassemblement des républicains (RDR, au pouvoir), la chute d’un véhicule dans la lagune et le procès à La Haye de Laurent Gbagbo occupent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire.Parti unifié au RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la Paix) : ‘’Mort avant de naître », titre Notre Voie selon qui ‘’on veut tuer le PDCI d’Houphouët ». L’Inter et Soir Info s’accordent à écrire que ‘’le maire RDR de Koro réussit son coup » lors du meeting de son parti.

En tournée à Divo, Affi N’guessan à ses militants du FPI : » si le PDCI et le RDR consolident leur alliance, nous ne serons rien », titre Fraternité Matin quand selon Le Patriote, ‘’le corps-à -corps continue » au RDR pendant ses tournées d’information et de sensibilisation.

L’Inter croit, également, savoir ‘’comment seront choisis les candidats du RHDP » citant un ‘’haut cadre du RDR ». Selon Aby Raoul, délégué du PDCI, ‘’2020 se gagne avec les municipales de 2018 », rapporte Le Nouveau Réveil. Pour le ministre Bruno Koné, son parti, le RDR se prépare à ‘’être obligé à aller en RDR » pour les municipales, informe L’Intelligent d’Abidjan.

Pour Abou Drahamane Sangaré (FPI), ‘’2020 commence en 2018 qui est l’année de notre année, mais … », rapporte L’Intelligent d’Abidjan. Ce qui fait dire à Le Temps que ‘’Sangaré lance un message fort aux Ivoiriens ».

 Présidentielle/ Sangaré hausse le ton : ‘’Non au passage en force de Ouattara », titre LG Infos. Sangaré lance la Fête de la Liberté : ‘’Gagnoa déjà la joie », note La Voie Originale.

Le procès conjoint de l’ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la jeunesse Blé Goudé à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye alimente les colonnes des tabloïds locaux.

A ce propos, avant la reprise du procès de Gbagbo, renseigne Le Temps, ‘’les juges prennent deux nouvelles décisions » là où Le Quotidien d’Abidjan révèle que ‘’le procureur est au centre d’un autre gros scandale ».

Avant le passage des témoins de Gbagbo, LG Infos relève ‘’ce qui fait la force de la défense » de l’ancien chef de l’Etat. Pour La Voie Originale, ‘’ les signes de la libération de Gbagbo se précisent ».

En faits divers, les journaux s’intéressent au véhicule qui a plongé dans la lagune à Abidjan.

A ce propos, Le Jour Plus rappelle qu’après le bus 19, le camion de ramassage d’ordures, ‘’un Libanais plonge et meurt dans la lagune ébrié ». Le Patriote croit savoir ‘’comment le drame est survenu » sur le pont De Gaulle. Abidjan-Plateau : ‘’un véhicule plonge la lagune, 1 mort », titre Notre Voie. Après un camion d’ordures, ‘’un véhicule 4X4 plonge dans la lagune : 1 mort », informe Soir Info.