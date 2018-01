Politique, justice et grève des enseignants à la une de la presse malienne

L’investiture de George Weah comme nouveau pr√©sident du Liberia, les d√©m√™l√©es judiciaires du maire de Bamako, la prochaine √©lection pr√©sidentielle et la gr√®ve des enseignants sont les principaux sujets au menu des quotidiens parus ce mardi.Traitant de l’investiture de George Weah, l’ancien footballeur devenu chef de l’Etat du Liberia, le quotidien national L’Essor a choisi pour titre cette d√©claration du pr√©sident malien Ibrahim Boubacar qui avait fait le d√©placement de Monrovia : ‚Äė’Le peuple lib√©rien est le seul vainqueur des √©lections du 26 d√©cembre¬†¬Ľ. Cette d√©claration faite √† l’envoy√© sp√©cial de l’Essor magnifie √† en croire L’Essor, la premi√®re alternance entre pr√©sidents d√©mocratiquement √©lus dans ce pays d’Afrique de l’ouest qui a connu plusieurs guerres civiles.

Pour sa part, le quotidien l’Ind√©pendant arbore cette manchette : ‚Äė’sp√©culation fonci√®re sur le champ hippique de Bamako : le maire Adama Sangar√© au cŇďur d’un nouveau scandale foncier.¬†¬Ľ

Le maire de Bamako a connu dans le pass√© des d√©m√™l√©es judiciaires et l’Ind√©pendant, craignant d’autres difficult√©s √† l’avenir, √©crit : ‚Äė’profitant d’un recasement temporaire des sinistr√©s du march√© rose, il est accus√© d’attributions et de r√©gularisations frauduleuses, le site du champ hippique n’√©tant pas une zone d’habitation.¬†¬Ľ

L’Indicateur du renouveau, lui, se focalise sur la pr√©sidentielle de juillet et r√©v√®le que la coordination des mouvements de l’Azawad CMA et la Plateforme sont divis√©es quant √† la tenue de l’√©lection.¬†

Selon le journal, Mahamadou Djery Maiga, un responsable de la CMA, a dit √† ce propos : ‚Äė’Nous sommes aujourd’hui engag√©s, toutes les parties, pour que notre pays ne tombe pas dans un vide constitutionnel. Il faut absolument qu’il y ait les √©lections. C’est pour cela que nous allons tout mettre en Ňďuvre pour que tout puisse bien se passer et tr√®s vit‚ÄĚ.¬†

Dans les colonnes de L’Indicateur, ma√ģtre Harouna Toureh de la Plateforme soutient le contraire en d√©clarant : ‚Äė’Le gouvernement est int√©ress√© √† juste titre √† organiser les √©lections sur l’ensemble du territoire national. Nous partageons ce point de vue du c√īt√© de la Plateforme, mais on a pos√© un certain nombre de conditions et nous avions discut√©. Nous avions seulement pos√© les conditions de s√©curit√© et de stabilit√© avant d’y aller. Sans ces conditions bien entendu, ce n’est pas de notre faute, il n’y aurait pas d’√©lections au nord.¬†¬Ľ

Sur un tout autre plan, le quotidien le R√©publicain s’inqui√®te de la gr√®ve dans qui s√©vit dans l’√©cole malienne et s’interroge en titre : ‚Äė’Pourquoi la gr√®ve des enseignants continue malgr√© les efforts du gouvernement ?¬†¬Ľ . Pourtant, souligne le quotidien proche de l’opposition, une loi portant statut des enseignant, la principale motivation de la gr√®ve, a √©t√© vot√©e √† l’assembl√©e nationale ces derniers jours.