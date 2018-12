Politique nationale et justice internationale se côtoient à la Une journaux ivoiriens

La politique nationale et la justice internationale se côtoient à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi, sur l’ensemble du territoire national.Déclaration sur la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire : ce que les sages du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) attendent de Bédié, Ouattara et des acteurs politiques, barre en Une L’Intelligent d’Abidjan, quand Le Jour Plus relève une « rébellion » des députés PDCI « matée », hier à l’hémicycle.

Ordonnance d’amnistie du chef de l’Etat : les députés PDCI disent « non », reprend L’Inter à côté de Notre Voie qui croit savoir pourquoi le PDCI « rejette » le projet de Ouattara. Ce qui fait dire à Générations Nouvelles que la crise PDCI-RDR s’aggrave après « l’accrochage » de l’Assemblée nationale.

Situation sociopolitique/ Guikahué avertit : « Un mauvais vent souffle sur la Côte d’Ivoire » et « Les ivoiriens doivent se rassembler face au danger (…) Il faut une plate-forme de combat pour sauver le pays », rapporte Le Temps.

« Ce n’est pas à Bédié de susciter des plateformes contre la paix », rétorque Noël Dourey (membre du comité des sages du PDCI) dans une interview exclusive accordée au journal gouvernemental Fraternité Matin.

La presse ivoirienne s’intéresse également aux dernières évolutions du procès conjoint de Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la Cour pénale internationale (CPI). A ce sujet, Le Nouveau Courrier fait une révélation sur les deux grandes décisions en examen sur la table des juges à l’audience de jeudi.

Audience pour la demande de mise en liberté provisoire de Gbagbo, ce jeudi : le porte-parole de la CPI explique tout ce qui va se passer, précise de son côté Soir Info, quand L’Inter affirme connaître la destination de Gbagbo et Blé en cas d’une libération en leur faveur lors de l’audience de jeudi.

Pour Le Quotidien, la libération du Woody (ndlr : surnom donné à Gbagbo) est « irréversible » en dépit des « larmes de crocodile de la juge rebelle » après l’accord des deux autres juges.