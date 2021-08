Politique, santé et faits divers alimentent la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus ce samedi à APA accordent un traitement de faveur aux sujets politiques, à la santé et aux faits de société.Dans sa rubrique « Grand’Place », EnQuête donne la parole au professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et candidat à la mairie de Saint-Louis. « Je n’exclus aucune alliance. Ce n’est plus le président de désigner qui doit être maire de Saint-Louis », dit le professeur Niane.

A propos de la caution pour les élections territoriales du 23 janvier 2022 fixée à 15 millions f cfa, ce « n’est pas de nature à aider la majorité présidentielle ».

Le Mandat parle de la hausse des denrées de première nécessité et renseigne que « le Grand Parti de Malick Gakou tape du poing sur la table ».

Cela fait dire à 24 Heures que « Malick Gakou foudroie Macky » à cause des inondations et de la cherté de la vie.

A la Une de Walf Quotidien, Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre et président du parti ACT avertit à propos des élections territoriales: « L’opposition perdra si… »

Dans le même journal, Déthié Faye, Coordonnateur du pôle des non-alignés estime que « la coalition PDS-Pastef-Taxawu n’augure rien de bon ».

Sud Quotidien reste sur la gestation de cette coalition Pastef-Pds-Taxawu Senegal-Pur et fait état d’un « avis de tempête sur le Macky ». Selon nos confrères, cette « alliance contre nature (est) prometteuse pour les locales ».

Le Soleil traite du sommet « Compact avec l’Afrique » du G20 tenu hier en Allemagne et informe que pour les pays africains confrontés à la Covid-19, « Macky Sall et Paul Kagamé plaident ».

« Audience avec le DG de BioNTech: Macky, le G20 et la production de vaccins (antipaludiques et antituberculeux) au Sénégal », rapporte L’Observateur, à côté de Vox Populi qui précise que « BioNTech veut produire des vaccins ARNm au Sénégal contre le palu et la tuberculose ».

De son côté, Les Échos s’ intéresse à réallocation des Droits de tirage spéciaux du FMI et note que « Macky Sall perfuse le secteur de la santé ». Le journal précise que la production de vaccins, la mise à niveau des hôpitaux et la riposte sanitaire dont priorisées.

« Allocation des Droits de tirage spéciaux-Macky Sall appelle à investir dans la santé », renchérit EnQuête.

Traitant de la réforme de la gestion de l’hydraulique rurale, Le Quotidien parle de « l’eau de désolation » des populations qui mettent à nu les manquements des concessionnaires.

Mais pour ce journal, Aquatech, Seoh et Flexeau accusent l’Office des forages ruraux (Ofor) qui, de son côté, affirme qu’il est très tôt de parler d’échec.

« Dans l’attente d’être indemnisés depuis 4 ans-Les impactés du TER (train express régional) réclament 50 milliards à l’État », titre L’As.

Libération consacre sa Une à cette « tragédie au large de Saint-Louis » où, une pirogue transportant 58 personnes qui voulaient se rendre en Espagne a chaviré, faisant 46 disparus et un corps repêché.

« Vol et chantage-Dieyna et compagnie en prison », informe L’Observateur.

Vox Populi revient sur la mort de l’enfant S.B. Dia en novembre 2020 à la crèche la « Cigogne Bleue » et révèle que la Directrice et la nourrice sont placées sous mandat de dépôt.