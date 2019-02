Politique, santé, social et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi consacrent de larges commentaires à la question du Sahara, à la grippe H1N1, à la protection sociale et à la Ligue africains des champions.+Al Bayane+ écrit que le processus politique mis sur les rails par le Conseil de sécurité de l’ONU, en vue de résoudre le conflit régional créé autour du Sahara marocain, prend forme et se dirige vers sa concrétisation. Ce processus est aujourd’hui bien cadré par la résolution 2440, adoptée par le Conseil de Sécurité le 31 octobre dernier.

A ce propos, l’Algérie est appelée à contribuer à la concrétisation de ce processus en tant que partie prenante pleine et entière et non pas en tant que pays voisin, observateur, comme cela a été auparavant. Ces paramètres définis par l’instance onusienne soulignent l’aspect de la solution et sa dimension politique, réaliste, pragmatique et durable. Cette solution, a encore souligné l’ONU jeudi dernier, reposera sur le compris, tout en prenant en compte l’initiative marocaine d’autonomie, qui répond d’ailleurs parfaitement aux paramètres définis par l’instance onusienne, estime-t-il.

Cette base a été consolidée par les résultats de la table ronde qui s’est déroulée à Genève, les 5 et 6 décembre 2018. De même, les prochaines consultations de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour la Sahara, Horst Kohier, qui se rendra dans la région dans les prochains jours, renforceront cet acquis et baliseront la voie aux pourparlers prévus en mars autour d’une deuxième table ronde, ajoute la publication.

Au registre de la santé, +Le Matin+ rapporte que le ministère de la Santé poursuit ses communications sur l’évolution de la situation de la grippe H1N1. Ce dimanche, le département de Anas Doukkali a indiqué que le nombre de décès est monté à 11 cas dus a des complications en relation avec, au moins, un facteur de vulnérabilité, à savoir la grossesse, les maladies chroniques, l’âge avancé et le très jeune âge, précise le ministère dans un communiqué, cité par le quotidien.

Ces cas se répartissent sur diverses provinces du Royaume avec quatre cas à Casablanca, trois à Tanger et un cas respectivement dans les villes de Rabat, Fès, Tantan et Azilal, ajoute la même source.

Dans le cadre du dispositif national de veille et le système de surveillance de la grippe saisonnière, la situation épidémiologique actuelle demeure habituelle, en comparaison avec les saisons précédentes et avec la situation mondiale rapportée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour tous les patients se présentant dans un tableau d’IRAS et nécessitant un traitement antiviral, les médicaments sont disponibles au niveau des hôpitaux publics et accessibles aux cliniques privées à travers les grossistes répartiteurs, souligne la même source.

Le ministère a, en outre, continue de rappeler l’importance des mesures d’hygiène générale pour la prévention de la grippe saisonnière et de la vaccination, particulièrement indiquée pour les sujets vulnérables et tant que la saison grippale n’est pas révolue, fait savoir le journal.

+Libération+ indique que de protection sociale pour les agents privés de sécurité, d’entretien et d’hygiène travaillant dans les établissements et administrations publics sera désormais effective. C’est ce qui ressort de la circulaire 02/2019 du chef du gouvernement adressée aux ministres d’Etat, ministres, ministres délégués, secrétaires d’Etat et hauts-commissaires.

Selon cette circulaire, citée par le journal, des violations graves ont été observées à ce propos au niveau du respect des textes législatifs et réglementaires relatifs au Code du travail et à la protection sociale.

Dans ce sens, le chef du gouvernement a souligné qu’un nombre important de salariés fait l’objet de non-respect du salaire minimum légal garanti, de violation des dispositions législatives concernant la durée du travail, les journées de congé et les jours chômés et payés ainsi que de non déclaration à la CNSS.

Face à cette situation, il demande à l’ensemble des secteurs gouvernementaux et établissements publics de donner l’exemple en matière de responsabilité sociale notamment au cours de la phase de préparation des marchés publics relatifs à la sécurité, à l’entretien et à l’hygiène.

Côté sport, +Al Massae+ souligne que le Wydad de Casablanca a réussi une belle opération en allant arracher les trois points de la victoire à l’extérieur, à Enugu au Nigéria. Les rouges et blancs y ont affronté ce samedi 2 février, le club nigérian de Lobi Stars pour le compte la troisième journée de la Ligue des champions d’Afrique, groupe A.

Le match s’est soldé par la victoire des poulains de Faouzi Benzarti par 1-0. La seule et unique réalisation de la rencontre était l’œuvre de Mohamed Nahiri qui a réussi à transformer un penalty à la 20e minute. Le Wydad s’est même offert le luxe de rater un second penalty à la 62e minute après que le tir de Mohamed Ounajem a touché le poteau, rapporte le quotidien.

De son côté le quotidien +Al Akhbar+ raconte un fait insolite intervenu avant et durant la rencontre. Le Wydad de Casablanca a reçu un soutien inattendu d’un imposant groupe de supporters nigérians.

Ce groupe a d’abord rendu visite à la délégation du Wydad à son hôtel, pour encourager les joueurs et les inciter à battre le Lobi Stars. Ils ont même offert un souvenir à l’entraîneur wydadi Faouzi Benzarti et aux joueurs. Mais c’est l’attaquant nigérian du Wydad, Babatunde, qui a le plus reçu les acclamations des supporters. Le quotidien nous apprend que ces fans sont en effet des supporters du club adverse de Lobi Stars dans la même ville.