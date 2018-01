Politique, sécurité et éducation au menu des quotidiens burkinabè

Les quotidiens burkinabè traitent, ce lundi, de sujets portant principalement sur la crise au niveau du système Ă©ducatif ainsi que la politique et la sĂ©curitĂ©.Le quotidien national Sidwaya informe qu’une dĂ©lĂ©gation du ministère de la SĂ©curitĂ©, conduite par Simon CompaorĂ©, a effectuĂ©, du 10 au 13 janvier 2018, une tournĂ©e dans la rĂ©gion de l’Est pour, prĂ©cise-t-il, s’imprĂ©gner des conditions de vie et de travail des Forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© (FDS).

Et le confrère de titrer: «Le ministre Simon Compaoré fier de ses hommes».

Pour sa part, le journal privĂ© Le Pays Ă©voque le deuxième anniversaire de la première attaque terroriste survenue Ă Ouagadougou, mentionnant en guise de titre: «An II de l’attaque du Capuccino: Retour sur les lieux du drame».

De son cĂ´tĂ©, Aujourd’hui au Faso, autre quotidien privĂ©, reprend Ă sa Une ces propos du propriĂ©taire du cafĂ© restaurant Cappuccino, GaĂ©tan Santomenna : «Ceux qui ont commis ces attaques ont rĂ©ussi leur coup…».

Le mĂŞme journal aborde l’inauguration du Centre de formation polyvalent de Loumbila, vendredi dernier, en prĂ©sence du prince de Monaco Albert II et du prĂ©sident du Faso, Roch Marc Christian KaborĂ©.

«FinancĂ© par la Croix Rouge monĂ©gasque, le centre va offrir des formations en premiers secours, mais d’autres volets vont bĂ©nĂ©ficier de ses retombĂ©es pour la mise en Ĺ“uvre de projets humanitaires», renseigne le confrère.

Revenant sur la grève au sein du ministère de l’Education nationale et de l’AlphabĂ©tisation (MENA), Aujourd’hui au Faso signale que «le CFOP (Chef de file de l’opposition politique, Ndlr) apporte son soutien aux enseignants».

Pendant ce temps, Le Quotidien consacre son éditorial à la situation en titrant: «Attitude du gouvernement face aux enseignants : Une mauvaise réponse à un vrai problème».

Quant Ă Sidwaya, il fait remarquer dans son Ă©ditorial intitulĂ© «Eloignez-nous de l’abĂ®me», qu’ « une invalidation de l’annĂ©e scolaire plongera l’Ă©cole publique burkinabè dans l’abĂ®me et pour longtemps».

En politique, Le Quotidien revient sur la rencontre des membres du bureau politique du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP, ex-parti au pouvoir), tenue dimanche au siège du parti, à Ouagadougou.

Selon le journal, «à l’occasion, les militants du CDP n’ont pas oubliĂ© le fondateur de leur parti, Blaise CompaorĂ©, Ă qui ils ont souhaitĂ© un retour en terre natale en 2018».