Politique, social, culture et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi traitent de divers sujets notamment la cohĂ©sion de la majoritĂ© gouvernementale, le projet de loi sur le droit de grève, le projet de loi sur la lutte contre la violence Ă l’Ă©gard de la femme, les artistes au service des MRE et la finale du CHAN.Abordant la cohĂ©sion de la majoritĂ© gouvernementale, +Aujourd’hui le Maroc+ indique que le chef du gouvernement et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du PJD, Saad Eddine El Othmani, fait face Ă une « opposition fĂ©roce » au sein de ses « propres troupes », prĂ©cisant que le groupe PJD Ă la Chambre des reprĂ©sentants a dĂ©cidĂ© d’aller Ă l’encontre la majoritĂ© et mĂŞme Ă l’encontre des orientations d’El Othmani.

Le groupe PJD fait peu de cas des directives du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du parti et prĂ©fère se conformer Ă celles de son chef au parlement, relève-t-il, jugeant Ă©tonnant de voir ce groupe communiquer sur ses activitĂ©s Ă travers son propre site personnalisĂ©, alors que la logique partisane et la cohĂ©rence auraient voulu qu’il le fasse Ă travers la plateforme du parti.

+Al Massae + rapporte que deux grands syndicats, l’UMT et la CDT, ont uni leurs voix pour exprimer leur rejet du projet de loi organisant le droit de grève au Maroc. Un rejet qu’ils justifient par le fait qu’aucune centrale syndicale n’a Ă©tĂ© consultĂ©e lors de l’Ă©laboration de ce texte.

Après la sortie mĂ©diatique d’El Miloudi Moukharik, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’UMT, qui a brandi la semaine dernière la menace d’un mois de grèves non-stop dans tous les secteurs, le journal nous apprend que la ConfĂ©dĂ©ration dĂ©mocratique du travail (CDT) est montĂ©e Ă son tour au crĂ©neau.

La CDT exige tout simplement que le projet de loi soit retirĂ© du Parlement et revienne Ă la table du dialogue social, autour de laquelle seront prĂ©sents les reprĂ©sentants des syndicats dont l’avis doit ĂŞtre pris en considĂ©ration. Ce dialogue, ajoute le ComitĂ© exĂ©cutif de la CDT, est d’autant plus important que la centrale considère, selon les propos rapportĂ©s par le journal, que le Maroc vit «une situation critique, au moment oĂą de nombreux rapports ont rĂ©vĂ©lĂ© que le seuil de pauvretĂ©, du chĂ´mage et des inĂ©galitĂ©s sociales et rĂ©gionales atteint des sommets».

+Le Matin+ La loi relative Ă la lutte contre la violence faite aux femmes que vient d’adopter la Chambre des conseillers aspire Ă offrir une protection globale Ă la gent fĂ©minine.

Selon la publication, le texte criminalise toutes formes d’agression aussi bien physique que morale et Ă©conomique. Quant au harcèlement sexuel, il est passible d’une peine allant d’un Ă six mois de prison et d’une amende pouvant atteindre jusqu’Ă 10.000 DH (900 euros).

La version du texte adoptĂ©e par les conseillers a retenu quatre formes de violence faites aux femmes. Allant de la violence physique Ă la violence Ă©conomique, les violences faites aux femmes peuvent en effet prendre plusieurs formes. Dans ce sens, le nouveau texte prend en considĂ©ration Ă©galement les violences sexuelles et psychologiques pour dĂ©finir la violence Ă l’Ă©gard des femmes comme toute action, physique ou morale, ou abstinence basĂ©e sur la race et causant prĂ©judice Ă la femme, que ce soit sur le plan physique, moral, sexuel ou Ă©conomique, fait savoir le journal.

Pour rappel, ce texte de loi doit être soumis à la Chambre des représentants pour une seconde lecture.

Au volet culturel et artistique, +LibĂ©ration+ rapporte que le cadre cosy du Centre international de confĂ©rences Mohammed VI a accueilli, mercredi, le lancement en grande pompe d’une tournĂ©e théâtrale destinĂ©e aux Marocains rĂ©sidant Ă l’Ă©tranger.

PrĂ©sidĂ©e par Abdelkrim Benatiq, ministre dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© des Marocains rĂ©sidant Ă l’Ă©tranger et des Affaires de la migration, la soirĂ©e a Ă©tĂ© marquĂ©e par la prĂ©sence de nombreux artistes Ă l’affiche de la quarantaine de pièces théâtrales prĂ©vues lors de 180 dates courant 2018, en Europe, en Afrique, mais Ă©galement au Moyen-Orient.

Le ministère dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© des Marocains rĂ©sidant Ă l’Ă©tranger et des Affaires de la migration a concoctĂ© cette manifestation dans le cadre du volet culturel de la StratĂ©gie nationale en faveur des Marocains du monde. Sa vocation : Faciliter l’accès Ă la culture du royaume pour plus de 3 millions de compatriotes. Et au vu du panel exhaustif des pièces théâtrales annoncĂ©es après avoir Ă©tĂ© triĂ©es sur le volet, on peut d’ores et dĂ©jĂ ĂŞtre sĂ»r qu’il y en aura pour tous les goĂ»ts, relève le quotidien francophne.

Au registre sportif, +Al Massae+ indique que les Super Eagles, qui affronteront les Lions de l’Atlas dimanche prochain Ă Casablanca, seront privĂ©s du portier Ikechukwu Ezenwa, gravement blessĂ© lors de la rencontre contre le Soudan. RemplacĂ© par Oladele Ajiboye, ce dernier a bien protĂ©gĂ© ses filets contre les attaques de l’adversaire.

Le Maroc et le Nigeria jouent pour un 1er titre dans cette compétition. Le Nigeria, 3e en 2014, est le seul de ces deux finalistes à monter sur un podium en 4 éditions.

Salisu Yusuf a dĂ©jĂ prĂ©venu le Maroc en dĂ©clarant que ses joueurs doivent disputer cette finale avec le moindre d’erreurs possibles pour pouvoir battre les Lions de l’Atlas dans le chaudron du complexe Mohammed V.

De son côté, Jamal Sellami compte sur le collectif pour venir à bout de la sélection du Nigéria, mais tout dépendra de la condition physique des joueurs qui joué 120 minutes contre la Libye, alors que le Nigéria a plié sa demi-finale en 90 minutes, rappelle le quotidien arabophone.