Politique, social et crise anglophone au menu des journaux camerounais

Des sujets Ă caractère politique occupent ce mardi une large place dans les journaux camerounais qui s’intĂ©ressent Ă©galement Ă des sujets relatifs au social ou Ă la crise anglophone.Concernant la politique, le quotidien Ă capitaux publics Cameroon Tribune plonge au cĹ“ur de l’annĂ©e Ă©lectorale, avec des partis affĂ»tant dĂ©jĂ leurs armes : conventions et congrès, mobilisation en vue des inscriptions sur les listes Ă©lectorales, la fièvre s’empare dĂ©jĂ des Ă©tats-majors.

A propos de fièvre et de partis politiques, Le Jour annonce une rĂ©union «sous haute tension», ce week-end, du bureau exĂ©cutif national du Front social dĂ©mocratique (SDF), la première formation de l’opposition parlementaire oĂą, Ă la veille de l’Ă©lection prĂ©sidentielle, son leader John Fru Ndi est de plus en plus contestĂ©, poussĂ© vers la touche par de jeunes loups, au premier rang desquels son adjoint Joshua Osih, que beaucoup voient dĂ©sormais comme le principal challenger du chef de l’Etat sortant Paul Biya.

Pendant ce temps, dans la mĂ©tropole de la rĂ©gion du Nord-Ouest, Bamenda, Emergence fait Ă©tat d’un retour Ă la vie normale après plus d’un an de paralysie. La mĂŞme publication, s’intĂ©ressant cette fois au 41ème sĂ©minaire annuel des Ă©vĂŞques du pays, qui se tient dans la capitale, YaoundĂ© sous le thème «Le don de la vocation presbytĂ©rale», constate que l’Eglise catholique fait en rĂ©alitĂ© son propre procès, engluĂ©e qu’elle est dans une profonde crise de vocations, Ă laquelle s’ajoutent des scandales d’affairisme, de pĂ©dophilie et autres dĂ©rapages Ă©thiques.

Ce sujet est Ă©galement Ă©voquĂ© par Mutations, qui sous le titre «Affaire Monseigneur Bala : l’Eglise catholique agite le fantĂ´me», ramène au-devant de la scène la disparition tragique de l’Ă©vĂŞque de Bafia (Centre), dont le corps sans vie a Ă©tĂ© repĂŞchĂ© des eaux du fleuve Sanaga en dĂ©but juin 2017.

Depuis lors, non seulement aucun indice n’est venu Ă©clairer l’opinion publique quant aux responsables de cet acte odieux, mais en plus le clergĂ©, dans cette triste affaire, a semblĂ© montrer des signes de fĂ©brilitĂ© et affichĂ© ses divisions.

Revenant de son cĂ´tĂ© sur l’arrestation, en fin de semaine dernière dans un hĂ´tel d’Abuja, la capitale nigĂ©riane, du leader de la sĂ©cession anglophone du Cameroun, Sisiku Julius Ayuk Tabe et de neuf de ses lieutenants, The Guardian Post fait Ă©tat de fortes pressions exercĂ©es sur le chef de l’Etat nigĂ©rian Muhammadu Buhari, en vue de libĂ©rer ces «Ambazoniens» afin d’Ă©viter ainsi leur extradition vers son voisin et leur Ă©viter un sort potentiellement cruel.

L’arrestation des leaders sĂ©cessionnistes, analyse par ailleurs la publication, pourrait s’avĂ©rer comme «le carburant» de la crise anglophone, ou alors constituer une radicalisation dans la lutte armĂ©e contre «le pouvoir d’occupation de Yaoundé», ainsi que les sĂ©paratistes qualifient le rĂ©gime Biya.