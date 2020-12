Politique, social et développement au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens parus ce vendredi s’intéressent notamment à la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara, à la question palestinienne, à la priorité de la question sociale et aux chantiers de développement dans la ville d’Agadir.+Le Matin+ rapporte que le Roi Mohammed VI a eu jeudi un entretien téléphonique avec le président américain, Donald Trump. Cet entretien a été l’occasion pour les deux chefs d’État de se concerter sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Il a été l’occasion d’annoncer la décision historique des États Unis d’Amérique de reconnaître la marocanité pleine et entière du Royaume sur son Sahara.

Cette décision est le fruit d’intenses concertations sur le sujet entre les deux Chefs d’État depuis plusieurs années, indique le journal, citant un communiqué du Cabinet royal.

En effet, le président Trump a promulgué le jour même un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaitre, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

Dans ce cadre, et à titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les États-Unis d’Amérique ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.

+L’Economiste+ fait savoir que le Roi Mohammed VI a eu ce jeudi un entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de l’Autorité Nationale Palestinienne.

Lors de cet entretien, le Roi a réaffirmé que la position du Maroc soutenant la cause palestinienne « demeure inchangée ». Dans ce sens, le Souverain a souligné que « le Maroc soutient la solution à deux États et que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne sont la seule voie pour parvenir à une solution définitive, durable et globale à ce conflit », indique le quotidien.

+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement a permis de recentrer les priorités, notant que la protection sociale figure en tête de ces priorités au moins pour les trois prochaines années, notamment après la décision royale d’élargir la couverture médicale pour toucher l’ensemble des Marocains.

L’une des plus importantes ripostes marocaines dès le déclenchement de la pandémie a porté sur le plan social avec la mise en œuvre d’une indemnité forfaitaire pour les salariés se trouvant en arrêt temporaire de travail pour cause de l’état d’urgence sanitaire, rappelle la publication, expliquant que les chiffres sont édifiants et montrent l’ampleur de ce chantier réussi par le Royaume.

Entre mars et juin 2020, ce sont pratiquement un million de salariés qui ont bénéficié d’un montant total de plus de 5,5 milliards de dirhams, détaille-t-il, soulignant que ce résultat a été rendu possible grâce à l’implication de l’ensemble des parties prenantes, sachant que les salariés du secteur du tourisme vont continuer à bénéficier du dispositif jusqu’à la fin de cette année.

De son côté, +Al Bayane+ relève en ce moment marqué par la cruauté sanitaire qui s’obstine à durer et faire mal, la persistance de la construction sur les artères de la capitale du Souss.

Les chantiers ininterrompus jalonnent les recoins de la ville pour mettre sur pied le grand pari du plan de développement urbain lancé, en février dernier, par le Roi Mohammed VI, rapporte le quotidien, ajoutant qu’une batterie de projets prend place dans ce « beau rucher fécond ».

Cette dynamique paraît se déployer à pas résolus, dans les délais impartis sans nul atermoiement, souligne-t-il.