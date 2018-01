Politique, social et santé au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi ont focalisĂ© leurs commentaires notamment sur l’accord de pĂŞche entre le Maroc et l’Union europĂ©enne, la commĂ©moration du nouvel an amazigh et les mesures prises pour faire face au virus d’Ebola.+Al Ittihad Al Ichtiraki+ aborde l’accord de pĂŞche entre le Maroc et l’Union europĂ©enne. Commentant les conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, qui a contestĂ© cet accord, le journal estime que ces conclusions distillent Ă nouveau une hostilitĂ© Ă l’Ă©gard du Maroc, soulignant que l’avocat gĂ©nĂ©ral a « meublĂ© » ses avis par le discours tenu par l’AlgĂ©rie et sa crĂ©ation le polisario et dĂ©peint le Maroc par des « caractĂ©ristiques » jamais utilisĂ©es par les Nations unies dans leurs documents.

La publication espère voir « triompher le bon sens » que l’Union europĂ©enne a affichĂ© dans son dernier communiquĂ© dans lequel elle a rappelĂ© que le Maroc est un partenaire clĂ© dans son voisinage mĂ©ridional, avec lequel elle a dĂ©veloppĂ© un partenariat riche et variĂ© sur une pĂ©riode de plusieurs annĂ©es, tout en affirmant que sa volontĂ© est non seulement de prĂ©server la relation privilĂ©giĂ©e qu’elle partage avec le Maroc, mais aussi de la renforcer.

De mĂŞme, les conclusions de cet avocat interviennent deux jours après que la commission europĂ©enne ait adoptĂ© une rĂ©solution visant Ă obtenir l’autorisation pour renouveler l’accord de pĂŞche avec le Maroc, constate-t-il.

+Rissalat Al Oumma+ revient sur la commĂ©moration du nouvel an amazigh. La commĂ©moration de cette annĂ©e coĂŻncide avec la reprise de la mise en Ĺ“uvre des dispositions constitutionnelles se rapportant Ă l’officialisation de la langue amazighe, relève le quotidien, soulignant que la question de la langue amazighe a fait des progrès, qui ont Ă©tĂ© accompagnĂ©s de dĂ©cisions et de mesures en faveur de cette langue, qui Ă©tait ensevelie dans l’oubli.

Des efforts inestimables ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s en faveur de l’achèvement de la mise en Ĺ“uvre de la Constitution de 2011, qui a consacrĂ© les grands choix du Maroc en tant que grand Etat avec son choix dĂ©mocratique qui le place au-dessus des considĂ©rations idĂ©ologiques et politiciennes, souligne-t-il, faisant savoir que le Maroc est pionnier dans la gestion de sa diversitĂ© linguistique et culturelle.

Au volet santĂ©, +Akhbar Al Yaoum+ Ă©crit que le Maroc a dĂ©cidĂ© d’Ă©lever le niveau de vigilance sur ses frontières aĂ©riennes et maritimes pour contrer une nouvelle Ă©pidĂ©mie du virus Ebola. Selon le journal, le virus qui a terrorisĂ© le monde il y a 4 ans est de retour, ce qui met en alerte tous les services marocains. Pour se prĂ©parer Ă toutes les Ă©ventualitĂ©s, le royaume a dĂ©cidĂ© de doter tout le territoire national d’Ă©quipements mĂ©dicaux spĂ©cialement conçus pour transporter les cas suspects.

Le journal explique que le ministère de l’intĂ©rieur, Ă travers la direction de la protection civile, se prĂ©pare Ă Ă©quiper 32 ambulances avec un matĂ©riel mĂ©dical spĂ©cial. L’opĂ©ration nĂ©cessitera un investissement de 4 millions de dirhams. L’ouverture des plis relative Ă l’appel d’offres se fera le 8 fĂ©vrier prochain au bureau de l’inspecteur de la protection civile au siège de l’administration Ă Rabat.

En l’absence de donnĂ©es officielles indiquant le retour du danger d’Ebola, ces prĂ©paratifs se font dans le cadre de la prĂ©vention. Selon les derniers rapports de l’Organisation mondiale de la santĂ© (OMS), trois dĂ©cès causĂ©s par la fièvre hĂ©morragique ont Ă©tĂ© enregistrĂ© au sud Soudan la semaine dernière. Le mois de dĂ©cembre dernier, l’OMS avait annoncĂ© le retour du virus et sa propagation Ă la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, en affirmant qu’au moins un cas de dĂ©cès a Ă©tĂ© enregistrĂ© Ă cause du virus.