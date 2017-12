Politique, social et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi se focalisent sur le remaniement ministĂ©riel, la hausse des prix des produits alimentaires, le dialogue social et le Championnat d’Afrique des nations (CHAN).+Al Akhbar+ revient sur le remaniement ministĂ©riel. La publication qualifie la situation du paysage politique d’ « opaque », dĂ©nonçant « une confusion gouvernementale, une impuissance parlementaire et des remous de la politique sans dĂ©but ni fin ».

Le chef du gouvernement ne parvient toujours pas, après 70 jours, Ă remplacer quatre ministres de son gouvernement, dont la constitution n’avait mĂŞme pas exigĂ© plus de 20 jours, relève-t-il, fustigeant les leaders de partis politiques, « qui ont disparu » et « dont certains luttent pour se positionner sur l’Ă©chiquier politique ».

+Al Massae+ revient sur la hausse excessive des produits alimentaires. Le journal vilipende le chef du gouvernement qui, « Ă l’instar de ses prĂ©dĂ©cesseurs, use de paroles apaisantes et lie le renchĂ©rissement des produits alimentaires aux spĂ©culations et Ă une pluviomĂ©trie peu abondante ».

Il met en garde les responsables contre une « confiance excessive » qui les conduits à « accabler les Marocains par les mauvais services, les impĂ´ts et l’augmentation dramatique des prix ».

Au registre social, +Al Ahdath Al Maghibia+ annonce la dĂ©cision des syndicats de boycotter le dialogue social. Suite Ă une rĂ©cente rĂ©union, ils ont en effet convenu de « ne pas rĂ©pondre » Ă l’invitation de la reprise de ce dialogue.

Le journal avance que la relance du dialogue social, prĂ©vue mercredi Ă la demande du ministre de l’Emploi, le PJDiste Mohamed Yatim, n’a finalement pas eu lieu.

+Akhbar Al Yaoum+ fait savoir que la rĂ©forme globale du Statut de la fonction publique est dans le pipe de la vision gouvernementale. Il s’agit d’une conception visant Ă revoir le système des salaires en vue d’instaurer « une approche moderne, efficiente, motivante, Ă©quitable et transparente ».

Selon le journal, « la nouvelle conception, qui sera introduite dans le cadre d’une rĂ©forme globale du statut de la fonction publique, en cous d’Ă©laboration par le ministère chargĂ© de la Fonction publique et de la rĂ©forme de l’Administration, ne prend pas seulement en compte le grade et l’Ă©chelle, mais Ă©labore une conception basĂ©e sur les compĂ©tences, l’expĂ©rience, la performance, les efforts consentis, les responsabilitĂ©s et les risques, ainsi que les conditions de travail ».

CĂ´tĂ© sport, +Al Ahdath Al Maghribia+ rapporte qu’il ne reste plus que quelques jours avant le dĂ©but au Maroc du prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN). Une compĂ©tition attendue depuis de nombreux mois et dont les prĂ©paratifs ont commencĂ© il y a plusieurs semaines.

Selon le quotidien arabophone, la cĂ©rĂ©monie d’ouverture comportera plusieurs surprises pour les spectateurs. C’est le prĂ©sident adjoint du comitĂ© en charge de l’organisation du CHAN, Hamza El Hajoui, qui l’annonce dans les colonnes du quotidien. Ce dernier prĂ©cise que le spectacle sera Ă la hauteur de la place qu’occupe le Maroc Ă l’Ă©chelon continental.

Le dĂ©fi pour les organisateurs, c’est de montrer que le royaume est capable d’abriter une telle compĂ©tition sachant que le Maroc est candidat pour le Mondial 2026.

Ce prĂ©sident du FUS de Rabat a aussi expliquĂ© que la cĂ©rĂ©monie d’ouverture durera un peu moins de 30 minutes. Le spectacle sera assurĂ© par des effets de lumière en plus de la musique et gardera comme objectif de ne pas abimer la pelouse du complexe Mohammed V qui accueillera le match d’ouverture juste après entre le Maroc et la Mauritanie. Pour rappel, l’ensemble des matchs de l’Ă©quipe nationale se joueront Ă Casablanca en plus d’une demi-finale et de la finale.