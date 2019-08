Politique, société et diplomatie au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent principalement de la réaction de Khalifa Sall après ses 900 jours passés en prison et de plusieurs autres sujets touchant la vie sociétale et diplomatique du pays.« Sall message », titre Le Quotidien qui, comme à son habitude, use d’un calembour pour signifier que « Khalifa répond à Macky ».

Le journal se montre plus attiré par deux phrases dans la lettre de l’ex-maire de Dakar : « Le Sénégal est plus grand que nos destins individuels, que nos vanités puériles » et « il est illusoire de tenter de m’empêcher d’avoir une ambition pour notre pays ».

Appréciant ses 900 jours passés à la prison de Rebeuss, Khalifa Sall note dans Sud Quotidien que « nous sommes restés inébranlables et face aux épreuves, nous avons renforcé notre résilience ».

EnQuête fait focus, pour sa part, sur une interview de l’ancien Premier ministre Aminata Touré. Sous le titre « Mimi sort du bois », le journal souligne que son interlocutrice parle de sujets portant sur le fer de Falémé, le Conseil économique, social et environnemental (Cese), le dialogue, etc.

Sur le président du parti Pastef, Mme Touré pense que « Sonko veut devenir coûte que coûte le leader de l’opposition et il pense qu’il y parviendra en faisant dans l’extrémisme et l’insolence ».

Walf Quotidien titre sur l’affaire Adama Gaye et explique « ce qui a fait capoter l’audition » du journaliste.

Son face-à-face avec le doyen des juges a été « reporté sine die », note le journal qui, sur un autre sujet, constate que « les chauffeurs se braquent » après la volonté exprimée sur la place publique de retirer leurs véhicules « 7 places » de la circulation.

Sud Quotidien rentre pour sa part « dans l’utopie d’un Sénégal zéro déchet », constatant des dépôts sauvages d’ordures, des sachets plastiques, de l’incivisme et l’écoulement des eaux usées dans les rues.

Ce visage non reluisant fait dire au biologiste-environnementaliste Elhadji Mamadou Sonko qu’il « va être très difficile d’avoir un Sénégal propre ».

Le quotidien national Le Soleil titre sur l’intervention, au sommet de la « Ticad 7 » au Japon, du président Macky Sall qui a notamment déclaré : « Une croissance inclusive est gage de paix sociale ».

Le journal relève par ailleurs « d’importants engagements du Japon en faveur du Sénégal », notamment sur la santé, la formation professionnelle et une usine de dessalement de l’eau de mer.