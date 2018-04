Pologne: Hommage aux hÃ©ros du ghetto de 1943 sur fond de tensions actuelles

Le prĂ©sident polonais Andrzej Duda a rendu hommage jeudi aux hĂ©ros du soulèvement du ghetto de Varsovie de 1943, tout en rappelant le rejet par son pays des accusationsconcernant l’attitude des Polonais Ă l’Ă©gard des Juifs sous l’occupation allemande.

Le 19 avril 1943, quelques centaines de combattants juifs attaquèrent les nazis, prĂ©fĂ©rant mourir l’arme Ă la main plutĂ´t que prendre le chemin des chambres Ă gaz du camp d’extermination de Treblinka (est de la Pologne), oĂą l’occupant allemand avait envoyĂ© plus de 300.000 Juifs de Varsovie enfermĂ©s dans le ghetto dans des conditions inhumaines.

Tant les Polonais que les Juifs « tiennent Ă©normĂ©ment Ă n’avoir qu’une seule vĂ©ritĂ© historique », a dĂ©clarĂ© le chef de l’Etat lors de la cĂ©rĂ©monie officielle devant le monument aux HĂ©ros du Ghetto, en prĂ©sence de l’ambassadrice d’IsraĂ«l Anna Azari et du prĂ©sident du Congrès mondial juif Ronald S.Lauder.

« C’est pourquoi je suis convaincu que si quelqu’un parle de responsabilitĂ© ou de coresponsabilitĂ© de l’Etat polonais pour l’Holocauste, cela blesse non seulement les Polonais, mais aussi les Juifs citoyens polonais, et la mĂ©moire de ceux qui sont tombĂ©s sous les drapeaux polonais et juif », a dit M. Duda.

Les cĂ©rĂ©monies du 75-ème anniversaire de l’insurrection du ghetto se dĂ©roulent cette annĂ©e sur fond de tensions entre la Pologne et IsraĂ«l Ă propos d’une loi polonaise perçue Ă JĂ©rusalem comme pouvant conduire Ă nier la participation de certains Polonais Ă des crimes contre les Juifs commis sous l’occupation allemande.

M. Lauder, qui a Ă©voquĂ© « un lien spĂ©cial que personne ne peut dĂ©truire » entre les catholiques et les juifs polonais ayant combattu les nazis allemands, a cependant rappelĂ© que « dans toute l’Europe et ici, en Pologne, il y a eu des personnes d’origine non-juive qui ont risquĂ© leur vie pour sauver des familles juives, et il y a eu aussi, dans toute l’Europe et ici en Pologne, celles qui ont escroquĂ© des familles juives, les ont trahies et se sont emparĂ©es de leurs biens ».

L’ambassadrice d’IsraĂ«l n’a pas Ă©voquĂ© ce sujet dĂ©licat, s’attachant Ă souligner que l’anniversaire du soulèvement coĂŻncidait avec celui de la crĂ©ation – cinq ans plus tard – de l’Etat hĂ©breu, et que les deux Ă©vĂ©nements Ă©taient intimement liĂ©s par le courage des protagonistes.

A midi prĂ©cise, les sirènes d’alarme ont hurlĂ© Ă Varsovie et on a vu les passants dans les rues arborer des milliers de jonquilles en papier.

Parallèlement, quelques centaines de personnes ont participĂ© Ă une manifestation au son de chansons en yiddish, pour montrer qu’elles s’opposent Ă « la rĂ©cupĂ©ration des cĂ©rĂ©monies anniversaires par les politiciens ». insurgĂ©&s

On y a lu une dĂ©claration d’il y a quarante ans de l’un des chefs de l’insurrection, Marek Edelman. Il y expliquait pourquoi il refusait de participer aux commĂ©morations officielles, qui, selon lui, faussaient l’histoire.

Une Varsovienne de 82 ans, Stanislawa Scibor, qui se souvient encore de s’ĂŞtre cachĂ©e dans une cave avec des enfants juifs, a expliquĂ© son adhĂ©sion Ă cet appel par le caractère protocolaire de l’hommage institutionnel.

« Je ne veux pas participer aux Ă©vĂ©nements officiels. Qui a jamais vu mettre des barrières autour ? Avant, il n’y avait pas de barrières, chacun pouvait y aller », a-t-elle dit Ă l’AFP.

Dans l’après-midi, sur une place du quartier, la fondation Shalom devait inaugurer « l’arbre des larmes », un saule pleureur dont les feuilles sont censĂ©es symboliser les larmes des mères juives qui avaient dĂ» se sĂ©parer de leurs enfants pour les sauver Ă l’heure de la Shoah.

Mais le symbole le plus visible pour les habitants de Varsovie sera les jonquilles Ă©pinglĂ©es sur leurs vĂŞtements, une tradition rĂ©cente, mais qui se renforce d’annĂ©e en annĂ©e.

C’est Marek Edelman, dĂ©cĂ©dĂ© en 2009, qui a crĂ©Ă© cette tradition, allant chaque annĂ©e dĂ©poser un bouquet de jonquilles au monument aux HĂ©ros du ghetto.

Par la couleur et la forme, les jonquilles font Ă©galement penser Ă l’Ă©toile jaune obligatoire imposĂ©e aux Juifs par les Allemands pendant la guerre.