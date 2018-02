Le chef des conservateurs au pouvoir en Pologne Jaroslaw Kaczynski s’est dit convaincu samedi que le prĂ©sident Andrzej Duda promulguerait une loi concernant la Shoah, objet d’une querelle diplomatique sur les responsabilitĂ©s polonaises et la libertĂ© de dĂ©bat sur cette question.

Le SĂ©nat polonais a votĂ© la semaine dernière cette loi, destinĂ©e Ă dĂ©fendre l’image du pays mais qui a irritĂ© IsraĂ«l et fait l’objet de sĂ©rieux avertissements ou expressions d’inquiĂ©tude de Washington et de Kiev, ainsi que de nombreuses organisations juives et du Conseil international d’Auschwitz.

« Je suis profondĂ©ment convaincu que le prĂ©sident Andrzej Duda devrait emprunter le chemin qu’il a dĂ©jĂ annoncĂ©, c’est Ă dire signer » cette loi, a dĂ©clarĂ© Ă la radio publique Jaroslaw Kaczynski, considĂ©rĂ© comme l’instigateur de toute dĂ©cision politique majeure en Pologne sous le gouvernement de son parti Droit et Justice (PiS).

Selon la loi polonaise, le chef de l’Etat dispose d’un dĂ©lai de 21 jours pour dĂ©cider de promulguer une loi, d’y opposer son vĂ©to ou de saisir le tribunal constitutionnel.

Aux yeux des conservateurs, la loi doit empĂŞcher qu’on utilise l’expression erronĂ©e de « camps de la mort polonais » Ă propos de ceux installĂ©s par les nazis allemands en Pologne occupĂ©e.

Les responsables israĂ©liens s’Ă©meuvent surtout d’un passage oĂą ils voient une tentative de nier la participation de certains Polonais Ă l’extermination des juifs, voire la possibilitĂ© de poursuivre des survivants de la Shoah qui Ă©voqueraient de tels cas.

L’ambassade d’IsraĂ«l Ă Varsovie a dĂ©noncĂ© vendredi une « vague d’attaques Ă base d’antisĂ©mitisme » dĂ©ferlant sur la Pologne, pointant du doigt la toile polonaise, effectivement frappĂ©e par de nombreux propos antisĂ©mites, et les mĂ©dias, aussi publics, en relation avec la querelle diplomatique en cours.

« Nous rejetons l’antisĂ©mitisme de manière très radicale mais nous sommes aussi un Etat souverain et nous avons le devoir d’entamer (…) la lutte contre l’Ă©norme opĂ©ration de diffamation Ă l’Ă©gard de la Pologne oĂą l’on insulte la Pologne et lui attribue les fautes des autres », en l’occurrence des Allemands, a insistĂ© M. Kaczynski.

Il a Ă©ludĂ© la question portant sur l’impact de la querelle diplomatique en cours sur les relations polono-amĂ©ricaines.

« Je ne suis pas en mesure de dire quelle est l’approche actuelle amĂ©ricaine des relations avec la Pologne. Jusqu’Ă prĂ©sent, elle semblait sĂ©rieuse », a-t-il jugĂ©. « Actuellement, la question se pose, effectivement, mais je ne vais pas encore y rĂ©pondre ».