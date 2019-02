Port d’Abidjan: inauguration du Canal de Vridi élargi et approfondi d’un coût de 150 milliards FCFA

Le Premier ministre ivoirien, en charge du Budget et du portefeuille de l’Etat, Amadou Gon Coulibaly a procédé jeudi, au Port autonome d’Abidjan (PAA), à l’inauguration du Canal de Vridi élargi et approfondi d’un coût d’investissement de 150 milliards Fcfa.Ce projet d’envergure d’un coût global de 150 milliards Fcfa dont un prêt de 127,5 milliards Fcfa de Eximbank de Chine (85%) et 15% de fonds propres du PAA soit 22,5 milliards, devrait permettre une économie d’échelle pour les chargeurs et les armateurs par la possibilité d’accueil de grands navires.

« Les navires transportant 10.000 conteneurs au voyage pourront désormais fréquenter notre port contre 3.500 conteneurs au voyage antérieurement », a dit le directeur général du Port autonome d’Abidjan Yacouba Hien Sié, lors d’une cérémonie sur la berge Ouest du Canal de Vridi.

Le Premier ministre ivoirien, Gon Coulibaly, a qualifié de « gigantesque » cet ouvrage qui concrétise l’ambition de l’Etat de Côte d’Ivoire de faire du Port d’Abidjan un hub régional et qui s’affiche comme un outil essentiel des échanges commerciaux du pays à travers le monde.

Il va notamment permettre au Port autonome d’Abidjan d’accueillir des navires porte-conteneurs et conventionnels sans limitation de longueur avec 16 mètres de Tirant d’eau (TE) contre (260 m maximum et 12 mètres de TE auparavant).

Avec sa configuration antérieure, le Canal de Vridi ne pouvait pas accueillir des navires de plus de 260 mètres de longueur avec 12 mètres de tirant d’eau, un facteur limitant au développement du Port autonome d’Abidjan.

La mise en service du Canal de Vridi élargi et approfondi permettra en outre de consolider la position de hub portuaire de la Côte d’Ivoire sur la côte africaine de l’Atlantique et de renforcer le rôle de locomotive du pays dans le développement économique de toute la sous-région.

Les travaux ont été exécutés par China Harbour engineering Company Ltd. L’ambassadeur de Chine, Sem Tang Weibin, s’est félicité des relations sino-ivoiriennes. Aujourd’hui, la Chine est le premier bailleur de fonds bilatéral de la Côte d’Ivoire et le troisième partenaire commercial du pays.

L’élargissement du Canal de Vridi, porte d’entrée au Port d’Abidjan, va permettre la suppression des temps d’attente dus à la fermeture du Canal pour certains types de navires permettant ainsi aux navires d’avoir accès aux quais à tout moment sans attendre en rade extérieure.

Le Canal de Vridi a permis au Port d’Abidjan d’assurer pleinement son rôle d’infrastructure économique stratégique et de développement de l’économie nationale.

Le port d’Abidjan représente aujourd’hui 85% des échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire et 75% des recettes douanières. Les trafics du PAA en 2018 sont estimés à plus de 24 millions de tonnes.

Le Canal de Vridi, inauguré en février 1951, a permis l’accostage des navires dans les eaux calmes de la lagune Ebrie permettant au Port autonome d’Abidjan son rayonnement sous régional et international.