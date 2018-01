Portrait de la Corse économique et sociale

Les dernières statistiques sur la Corse publiĂ©es par l’Insee Ă la mi-dĂ©cembre montrent des tendances nettes: essor du tourisme, des transports et de la population, majoritĂ© Ă©crasante de petites entreprises, forte densitĂ© artisanale et forte pauvretĂ©.

– Peu peuplĂ©e mais population en hausse –

Quatrième île de la Méditerranée de par sa superficie, la Corse est « la moins densément peuplée avec 37 habitants au km² ».

Au 1er janvier 2015, la Corse comptait 326.950 habitants. Depuis 2009, elle enregistre une « forte hausse dĂ©mographique, deux fois supĂ©rieure Ă la moyenne nationale », note l’Insee qui prĂ©cise que ce dynamisme « est dĂ» uniquement Ă l’excĂ©dent migratoire ».

La population insulaire est largement concentrĂ©e sur le littoral et « 43% rĂ©sident dans les communautĂ©s d’agglomĂ©ration du Pays ajaccien et de Bastia », les deux villes principales de l’Ă®le.

La population y est « plus âgĂ©e et moins diplĂ´mĂ©e qu’en mĂ©tropole ». Elle comprend davantage de familles monoparentales. Son parc de logements se caractĂ©rise par une « surreprĂ©sentation des rĂ©sidences secondaires et une faible offre en logement social ».

L’Ă®le, « sous-Ă©quipĂ©e pour l’accueil en Ă©tablissements des personnes âgĂ©es », est gĂ©nĂ©ralement bien pourvue en professionnels de santĂ©, avance l’Institut national de la statistique. Avec 61 places pour 1.000 personnes de 75 ans ou plus, l’offre d’accueil en Ă©tablissements pour personnes âgĂ©es est « deux fois plus faible qu’en moyenne mĂ©tropolitaine ».

– Economie tertiaire, tourisme et artisanat –

En Corse, après une phase de forte hausse, le Produit intĂ©rieur brut (PIB) « stagne Ă partir de 2011 ». En 2014, le PIB de la Corse s’Ă©lève Ă 8,59 milliards d’euros. A 26.432 euros, le PIB par habitant reste 5% « en deçà de la moyenne de province, mais l’Ă©cart se rĂ©duit », souligne l’Insee qui rappelle que l’Ă©cart Ă©tait de 15% en 2004.

L’institut note « la prĂ©pondĂ©rance du tertiaire marchand » -48% de la richesse de la rĂ©gion- et notamment des « activitĂ©s liĂ©es au tourisme ». Une activitĂ© touristique qui progresse. La hausse concerne aussi bien les passagers accueillis dans les ports et aĂ©roports insulaires (croisiĂ©ristes compris) -qui s’Ă©tablit en 2016 Ă 8,9 millions de personnes accueillies- que la frĂ©quentation des hĂ©bergements marchands. « Les trafics croisières augmentent très fortement et dĂ©passent pour la première annĂ©e le million de passagers », souligne l’Insee.

Les petits Ă©tablissements dominent le tissu Ă©conomique rĂ©gional : 96 % ont moins de 10 salariĂ©s. En 2016, 3.770 entreprises ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©es dans la rĂ©gion, 36% sous forme de micro-entreprises soit une part plus faible qu’en 2009 (52%), Ă l’image du paysage national. Avec 12.860 entreprises artisanales en 2016, soit 389 entreprises pour 10.000 habitants, « l’Ă®le enregistre la densitĂ© artisanale la plus forte de France ».

En 2016, les Ă©nergies renouvelables reprĂ©sentaient « près du tiers de la production d’Ă©lectricitĂ© de l’Ă®le » grâce Ă quatre barrages hydroĂ©lectriques.

La construction de logements neufs « retourne à la normale après une forte hausse en Corse-du-Sud en 2015 ».

L’agriculture se caractĂ©rise par une surface agricole utile peu Ă©tendue : elle couvre « un cinquième du territoire rĂ©gional contre la moitiĂ© du territoire national ».

Le parc naturel marin du Cap Corse, créé en 2016, est « le plus vaste de métropole » avec 683.000 hectares.

– ChĂ´mage et pauvretĂ© –

La Corse comptait 122.400 emplois fin 2015. Le secteur tertiaire est le principal employeur de l’Ă®le.

Fin 2016, le taux de chĂ´mage rĂ©gional s’Ă©tablit Ă 10,5% de la population active. Il est « en repli mais demeure supĂ©rieur au taux national » de 9,7%. Les femmes sont plus nombreuses dans la demande d’emploi, contrairement au reste du territoire français.

Avec « un ménage sur cinq vivant sous le seuil de pauvreté », « la Corse est la région la plus touchée par la pauvreté monétaire ». Les familles monoparentales et les jeunes sont particulièrement concernés.