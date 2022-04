« Possible d’être une femme et d’accéder à des postes importants à 32 ans dans notre chers pays »

Une tribune motivatrice de l’honorable Nourane Fotsing, députée du PCRN.

[RIRE POUR NE PAS PLEURER]

On est en activité et en action toute la journée pour ne pas être méditatif, pensif et soucieux de certaines réalités, mais quand vient l’heure de se coucher le soir , l’image de la réalité de nos concitoyens arrive brusquement , inopinément et crûment dans nos pensées. Et là une légère larme coule au bout de l’œil mais le matin, il faut se relever, prier et continuer le combat pour l’émancipation de ces millions de jeunes qui croient en toi et qui t’ont fait confiance.