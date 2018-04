Pour les analystes, la discrÃ©tion de Pyongyang sur les frappes en Syrie en dit long

Au lendemain des frappes amĂ©ricaines, françaises et britanniques contre des sites prĂ©sumĂ©s d’armes chimiques en Syrie, la CorĂ©e du Nord, son alliĂ©e de longue date, a organisĂ© dans la rue des spectacles de danse pour cĂ©lĂ©brer l’anniversaire de son fondateur Kim Il Sung.

Les mĂ©dias officiels se sont abstenus de tout commentaire jusqu’Ă mardi, trois jours après l’Ă©vĂ©nement. Dans un entrefilet en dernière page, le journal Rodong Sinmun a reprochĂ© Ă Washington de s’ĂŞtre servi de « l’antiterrorisme comme excuse » pour cette opĂ©ration.

Cette rĂ©action du bout des lèvres tranche singulièrement avec la rhĂ©torique utilisĂ©e un an plus tĂ´t après une frappe amĂ©ricaine en Syrie ordonnĂ©e par le prĂ©sident Donald Trump. Le Nord avait alors condamnĂ© un « acte d’agression intolĂ©rable » qui prouve « plus d’un million de fois » le bien-fondĂ© de son programme nuclĂ©aire.

A l’Ă©poque, les tensions Ă©taient Ă des sommets après une sĂ©rie de tirs de missiles nord-corĂ©ens. L’opĂ©ration avait Ă©tĂ© largement perçue comme un avertissement Ă Pyongyang.

Mais aujourd’hui, le pays reclus est en pleine offensive de charme et cherche Ă Ă©viter la controverse dans un contexte de rapprochement dans la pĂ©ninsule, expliquent des spĂ©cialistes de la rĂ©gion.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se réunira en sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in la semaine prochaine, avant des entretiens avec M. Trump.

Depuis plus d’un mois, l’agence officielle KCNA ne mentionne quasiment plus les capacitĂ©s nuclĂ©aires du pays. Contrairement Ă l’ordinaire, le Nord n’a pas descendu au lance-flammes les exercices militaires annuels entre SĂ©oul et Washington.

Les journalistes Ă©trangers en visite au Nord sont empĂŞchĂ©s d’Ă©voquer le sujet des relations entre Pyongyang, les Etats-Unis et le Sud, de mĂŞme que des programmes militaires nord-corĂ©ens, normalement source de fiertĂ© nationale et donc peu polĂ©miques.

– « Concessions » –

« Le Nord ne voudra pas pour l’instant faire de dĂ©claration qui provoque les Etats-Unis », commente Kim Hyun-wook, professeur Ă l’AcadĂ©mie diplomatique nationale de CorĂ©e au Sud.

Pyongyang « veut rendre plus difficile pour les Etats-Unis de renoncer au dialogue et renouer avec leur ligne dure de sanctions et d’options militaires », ajoute-t-il. Une querelle diplomatique sur la Syrie pourrait compliquer les discussions pour fixer le lieu, la date et le menu d’un sommet.

D’après Andrei Lankov, du Korea Risk Group, il faut aussi prendre en compte l’opinion publique nord-corĂ©enne.

« Pyongyang va faire des concessions aux Etats-Unis dans un avenir proche », dit-il Ă l’AFP. « Il sera plus difficile de justifier ces concessions si on rappelle constamment aux Nord-CorĂ©ens le caractère malĂ©fique des impĂ©rialistes amĂ©ricains ».

Les relations entre Pyongyang et Damas sont anciennes. Les deux pays ostracisés par les Occidentaux sur la scène diplomatique se soutiennent mutuellement.

Le Parti des travailleurs au pouvoir en CorĂ©e du Nord a adressĂ© rĂ©cemment Ă son homologue en Syrie un message de fĂ©licitations, se dĂ©clarant « très heureux » que sous le règne de Bachar al-Assad, « l’armĂ©e et le peuple syriens soient parvenus Ă de grandes rĂ©ussites dans le combat pour protĂ©ger la dignitĂ© et l’intĂ©gritĂ© territoriale du pays ».

Le prĂ©sident syrien fut pour sa part l’un des deux seuls chefs d’Etat Ă©trangers Ă envoyer des fleurs au festival Kimilsungia actuellement en cours Ă Pyongyang dans le cadre des cĂ©lĂ©brations autour de l’anniversaire de la naissance de Kim Il Sung.

– OrchidĂ©es mauves –

D’après une plaque apposĂ©e dans le hall des expositions, le dirigeant syrien a offert quatre exemplaires de cette orchidĂ©e mauve quand le dirigeant laotien Bounnhang Vorachith n’en prĂ©sentait qu’un seul.

La Syrie comme le Nord sont tout deux accusĂ©s par l’Occident d’utiliser des armes chimiques. Dans le cas de Pyongyang, il s’agit de l’assassinat de Kim Jong Nam, le demi-frère de Kim Jong Un, en Malaisie en 2017.

Les deux pays coopèrent en matière militaire. Des spĂ©cialistes de l’ONU ont retrouvĂ© des Ă©lĂ©ments sur une contribution nord-corĂ©enne au dĂ©veloppement du programme syrien d’armements chimiques.

Les dernières frappes occidentales ne manqueront pas de conforter le Nord dans l’idĂ©e qu’il a besoin de l’arme atomique pour se dĂ©fendre contre les Etats-Unis, ajoutent les analystes.

Pyongyang Ă©voque rĂ©gulièrement le sort rĂ©servĂ© Ă Saddam Hussein en Irak, comme lui compris dans « l’axe du mal » de George W. Bush, ainsi qu’au Libyen Mouamar Kadhafi, qui avait renoncĂ© volontairement Ă son programme nuclĂ©aire, pour Ă©tayer sa position.

L’Irak avait Ă©tĂ© envahi par une coalition emmenĂ©e par les Etats-Unis puis Saddam avait Ă©tĂ© pendu. Kadhafi avait Ă©tĂ© renversĂ© et puis tuĂ© dans un soulèvement soutenu par l’Otan.

« Du point de vue nord-corĂ©en, Washington peut toujours lancer une frappe si quelque chose lui dĂ©plaĂ®t », souligne Koh Yu-hwan, professeur d’Ă©tudes nord-corĂ©ennes Ă l’UniversitĂ© Dongguk. « Raison de plus pour que le Nord s’oppose Ă la +dĂ©nuclĂ©arisation d’abord+ ».