« On va Ă©crire l’Histoire »: Ă peine la victoire de George Weah connue, les rues de la capitale Monrovia ont Ă©tĂ© envahies jeudi de supporters enthousiastes de l’ex-gloire du foot, « prĂ©sident Ă©lu » du Liberia.

Plusieurs centaines de personnes s’Ă©taient rassemblĂ©es en fin d’après-midi aux abords du siège de la Commission Ă©lectorale nationale (NEC) pour attendre le verdict du second tour de la prĂ©sidentielle entre l’ex-footballeur international et le vice-prĂ©sident sortant, Joseph Boakai.

Il devait s’agir de premier rĂ©sultats partiels. Mais le prĂ©sident de la NEC, Jerome Korkoya, a surpris le plus grand monde en indiquant d’emblĂ©e qu’ils porteraient sur plus de 98% des suffrages exprimĂ©s.

Et le rĂ©sultat de la « finale » est sans appel: Weah l’emporte avec 61,5%, contre 38,5% pour Joseph Boakai.

Chants, danses, embrassades… le grand boulevard qui traverse Monrovia, oĂą se trouve la NEC, a exultĂ©, comme après une victoire en coupe du Monde.

Un peu plus loin sur cette grande avenue bordĂ©e d’hĂ´tels, de banques et d’ambassades, un Ă©cran gĂ©ant passe les buts de lĂ©gende de l’ancien attaquant de Monaco, du PSG, du Milan AC et de l’Ă©quipe du Liberia, dont il a portĂ© les couleurs dans les annĂ©es 1990.

– L’enfant des bidonvilles –

« Le Liberia est notre pays. Il n’y a rien de mieux que le Liberia. On a la paix, on ne veut pas la guerre », lance sur un rythme de slam, Peter, un chauffeur de moto-taxi, casquette vissĂ©e sur la tĂŞte, en Ă©voquant les 14 annĂ©es de guerres civiles qui ont fait quelque 250.000 morts de 1989 Ă 2003.

« Jamais je n’ai Ă©tĂ© aussi heureuse de ma vie. On a Ă©tĂ© dans l’opposition pendant 12 ans. On va Ă©crire l’Histoire, comme les enfants de l’Afrique du Sud l’ont fait, je suis tellement excitĂ©e », lance Josephine Davies, du mouvement de jeunesse de la formation de George Weah, la Coalition pour le changement dĂ©mocratique (CDC), battue lors des deux prĂ©cĂ©dentes Ă©lections par la prĂ©sidente sortante Ellen Johnson Sirleaf.

« Weah est un enfant de Gibraltar », un bidonville de Monrovia, et « contre toute attente, il a réussi », souligne aussi la jeune femme de 25 ans.

A un bon kilomètre de lĂ , George Weah est Ă son quartier gĂ©nĂ©ral. AccompagnĂ© de sa future vice-prĂ©sidente, Jewel Howard-Taylor, ex-femme de l’ancien chef de guerre et prĂ©sident Charles Taylor, il apparaĂ®t sur un podium.

Le futur prĂ©sident et sa vice-prĂ©sidente, qui entreront en fonction le 22 janvier, tombent dans les bras l’un de l’autre, ne trouvent pas leurs mots et fondent en larmes.

– ‘Ca va ĂŞtre NoĂ«l’ –

Alors que la nuit est tombée et que Weah est reparti vers un grand hôtel du centre-ville, ses partisans continuent à affluer par centaines vers le QG de sa formation.

A l’extĂ©rieur, le trafic est quasiment Ă l’arrĂŞt, la rue envahie. On danse, on chante, on hurle parfois, au milieu des voitures qui klaxonnent et des motos qui tentent de se frayer un chemin.

A l’intĂ©rieur, sur une scène, des couples improvisent un concours de danse. La foule excitĂ©e continue Ă lancer des « George Weah! George Weah! PrĂ©sident! PrĂ©sident! ».

Un peu Ă l’Ă©cart, Peter Jacksons, la trentaine, savoure la victoire avec des amis, adossĂ© au capot d’une voiture.

« Comme les Ă©lections ont eu lieu le 26 dĂ©cembre, les gens pensaient qu’on allait boire pour NoĂ«l. Mais on est plus malins qu’on ne le dit. On n’a pas fait la fĂŞte et on est allĂ© voter. Aujourd’hui, c’est comme le rĂ©veillon, c’est encore tranquille », analyse-t-il, en regardant la foule d’un millier de personnes s’agiter sur le son d’une sono.

« Demain, quand les résultats définitifs seront connus, on fera vraiment la fête. Et ça sera Noël », promet-il.