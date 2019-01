Pour Maduro, Bolsonaro est le « Hitler des temps modernes »

Le président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro a qualifié lundi son homologue brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro de « Hitler des temps modernes ».

« Bolsonaro est le Hitler des temps modernes. Il l’est. En revanche, il manque de courage et de force de décision, car c’est un pantin, une marionnette, de groupes (d’influences), de sectes (…) Bolsonaro est issu d’une secte », a déclaré Nicolas Maduro lors d’un discours devant l’Assemblé constituante, composée uniquement de partisans.

Le nouveau président brésilien est arrivé au pouvoir en partie grâce au soutien des églises évangéliques, confession de son épouse Michelle, 38 ans.

« Le peuple brésilien va s’occuper de lui », a ajouté le président vénézuélien, lui-même qualifié de « dictateur » par Jair Bolsonaro.

Nicolas Maduro a été investi le 10 janvier pour un deuxième mandat de six ans contesté par l’opposition et non reconnu par une bonne partie de la communauté internationale, dont le Brésil.