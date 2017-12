Pour NoÃ«l, la reine Elizabeth II rend hommage aux victimes des attentats

La reine Elizabeth II a rendu hommage aux victimes des attentats survenus au Royaume-uni en 2017 et s’est rĂ©jouie de voir la famille royale s’agrandir en 2018, dans son traditionnel message de NoĂ«l diffusĂ© lundi.

A la fin d’une annĂ©e marquĂ©e par les attentats terroristes, qui ont tuĂ© 35 personnes au Royaume-uni, la reine salue la mĂ©moire des victimes dans ce discours enregistrĂ© Ă l’avance Ă Buckingham palace, oĂą elle apparaĂ®t assise Ă un bureau, vĂŞtue d’une robe ivoire, arborant une broche en diamant en forme d’Ă©toile.

Sa MajestĂ© souligne en particulier le « courage » et la « rĂ©silience extraordinaire » des victimes de l’attentat survenu lors du concert d’Ariana Grande en mai Ă Manchester, qu’elle a eu le « privilège » de rencontrer.

La reine se souvient aussi des victimes des ouragans aux Caraïbes et du terrible incendie de la Tour Grenfell à Londres, qui a tué 71 personnes le 14 juin.

« Nos pensĂ©es et nos prières accompagnent tous ceux qui sont morts et ceux qui ont tant perdu et nous sommes redevables aux membres des services de secours qui ont risquĂ© leurs vies cette annĂ©e pour en sauver d’autres ».

Sur une note plus personnelle, la monarque de 91 ans évoque son couple qui a fêté ses 70 ans de mariage en novembre. Son époux, âgé de 96 ans, a pris sa retraite cet été.

« Le prince Philip a dĂ©cidĂ© qu’il Ă©tait temps de ralentir un peu, ayant comme il l’a dit avec euphĂ©misme, ‘fait sa part’. Mais je sais que son soutien et son sens unique de l’humour demeureront aussi forts que jamais ».

La reine et le prince Philip sont « impatients d’accueillir de nouveaux membres dans la famille l’annĂ©e prochaine », en rĂ©fĂ©rence Ă Meghan Markle, qui Ă©pousera leur petit-fils le prince Harry le 19 mai et au troisième enfant du prince William et de son Ă©pouse Kate, attendu en avril.

Meghan Markle passe NoĂ«l avec la famille royale — une première pour une fiancĂ©e — Ă Sandringham, propriĂ©tĂ© de la reine dans le Norfolk (est de l’Angleterre).

Lundi matin, elle s’est rendue Ă la messe de NoĂ«l au bras du prince Harry et en compagnie d’autres membres de la famille royale, puis a discutĂ© avec quelques-uns des nombreux admirateurs qui s’Ă©taient rassemblĂ©s aux abords de l’Ă©glise. L’actrice amĂ©ricaine de 36 ans, passionnĂ©e d’animaux, risque aussi de devoir se plier Ă l’habitude royale d’aller chasser le 25 dĂ©cembre.

Elizabeth II s’adresse au Royaume-Uni et aux 52 nations du Commonwealth chaque 25 dĂ©cembre depuis son accession au trĂ´ne en 1952, poursuivant une tradition lancĂ©e par son grand-père George V en 1932 Ă la radio.

Il y a exactement soixante ans, Sa MajestĂ© s’invitait pour la première fois dans les foyers britanniques le jour de NoĂ«l via la tĂ©lĂ©vision, un progrès saluĂ© Ă l’Ă©poque.

« Six dĂ©cennies plus tard, la prĂ©sentatrice de cette Ă©mission a quelque peu ‘changĂ©’, tout comme la technologie qu’elle dĂ©crivait » alors, commente la souveraine dans son discours. Elle souhaite Ă ses sujets un « NoĂ«l paisible et très heureux ».