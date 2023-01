Pourquoi investir dans les cryptomonnaies en 2023 ?

Depuis 2009 où la première cryptomonnaie a fait son apparition sur le net, des milliers d’autres devises ont vu le jour.

Plus d’une décennie après, ces cryptoactifs drainent des centaines de milliers d’investisseurs sur les plateformes de trading en ligne. Et cela notamment à cause des nombreux avantages qu’ils procurent aux investisseurs. Dans le présent article, vous découvrirez quelques raisons pour lesquelles vous devriez investir dans les cryptomonnaies en 2023.

La cryptomonnaie : comment ça marche ?

Encore connue sous les noms de « devise cryptographique », « cybermonnaie » ou « monnaie virtuelle cryptée », la cryptomonnaie est une monnaie numérique révolutionnaire. Jusqu’alors contrôlé par les banques centrales, le système monétaire s’est vu décentralisé et complètement libéralisé avec l’apparition des cryptomonnaies. En effet, les monnaies virtuelles cryptées sont émises grâce au minage des blocs qui constituent la chaîne de la blockchain de la devise. Intraçables, elles peuvent être envoyées par un utilisateur à un autre sans l’intervention d’un tiers de confiance.

Les premières cryptomonnaies sont connues pour leurs volatilités : ce sont des alcoins. Vous trouverez par exemple dans cette catégorie la devise cryptographique teslacoin. Mais aujourd’hui, il existe de nombreuses autres devises cryptographiques qui ont des valeurs fixes : les stablecoins.

Investir dans les cryptomonnaies en 2023 : pour quelles raisons ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il faudra investir dans les cryptomonnaies en 2023. Entre autres, vous pouvez y investir :

Pour diversifier votre portefeuille d’investissement

Vous pouvez faire des investissements dans les cryptomonnaies pour diversifier les actifs financiers dont vous disposiez comme patrimoine. D’ailleurs certaines banques comme la JP Morgan recommandent à leurs clients les plus fortunés d’investir 1 % de leurs patrimoines sur les cryptomonnaies. Ainsi, leurs portefeuilles seraient à cheval sur divers actifs financiers.

Pour rester dans la tendance

Depuis la décentralisation d’internet et le développement des nouvelles technologies d’information et de la communication, le numérique gagne de terrain dans tous les secteurs. Les cryptomonnaies sont la preuve de l’ingéniosité du digital dans le secteur monétaire. Celles-ci gagnent en popularité et sont de plus en plus admises dans les secteurs les plus traditionnels comme la restauration. Vous pouvez donc investir dans les cryptomonnaies pour rester dans la tendance. Car, les cryptoactifs sont incontestablement l’un des actifs financiers tendance du moment.

Pour jouer aux jeux en ligne

Si vous êtes un passionné des jeux en ligne, vous pouvez investir dans les cryptomonnaies. En effet, il existe certains jeux dits cryptos gaming sur le web qui ne sont jouables que grâce aux devises cryptographiques. Contrairement aux plateformes de pari et de casino en ligne qui acceptent les monnaies numériques fiat ainsi que celles cryptées, les plateformes de ces jeux dits cryptos gaming n’autorisent sur leurs sites que des devises cryptographiques. Vous pouvez donc investir dans les cryptomonnaies pour avoir une grande liberté de choix de jeux en ligne.

Comment investir dans les cryptomonnaies ?

Pour investir dans les cryptomonnaies en 2023, il faut :

Choisir une devise cryptographique prometteuse

En effet, la première étape pour investir dans les cryptomonnaies consiste à choisir la devise cryptographique sur laquelle investir. Il faudra donc se documenter sur les nombreuses monnaies virtuelles cryptées disponibles en ligne. Pour faire le meilleur choix de devise, vous devriez tenir compte du projet de la monnaie, de ses performances. Vous pouvez lire les nombreux comparatifs des cryptomonnaies les plus prometteuses qui sont disponibles sur internet.

Choisir sa plateforme de trading en ligne

Pour acheter ou vendre des cryptomonnaies en ligne, vous devriez opter pour une plateforme de trading sur laquelle vous créerez votre compte d’utilisateur. Vous avez la possibilité de choisir parmi les centaines de plateformes disponibles en ligne celle qui vous convient le mieux. Pour faire votre choix, vous pouvez tenir compte de la commission que perçoit la plateforme sur chaque transaction, sa réputation, les différentes options que celle-ci propose à ses utilisateurs. Il existe aussi de nombreux comparatifs des plateformes de trading en ligne.