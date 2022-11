Pourquoi le Cameroun (l’Afrique) est en retard ?

Si nous regardons tous les territoires qui étaient des colonies entre 1890 et 1950, je pense à l’Amérique, l’Australie, l’Inde, l’Afrique du Sud et même l’Amérique latine.

Tous ces territoires étaient presque sur un pied d’égalité car ils entraient tous dans la modernité, ils ont vu arriver les premières voitures, les premiers trains, les premiers avions, les premières lignes télégraphiques. Le Katanga dans les années 1920 semblait beaucoup plus riche que l’Amérique. Comment se fait-il que ces territoires aient évolué pour devenir ce qu’ils sont aujourd’hui et que l’Afrique soit la seule à ne pas l’avoir fait ?

L’explication est aujourd’hui évidente, l’Afrique n’a pas eu accès avec les indépendances à toutes les informations et connaissances accumulées depuis les années des premières rencontres avec l’Occident. Et donc l’information de son entrée dans la modernité. La focalisation sur le politique et l’ethnique a perdu l’Afrique. Avec toute cette information accumulée sur le continent il n’était pas possible d’être dans la situation dans laquelle se trouve l’Afrique aujourd’hui.

Le modèle qui consistait à laisser partir les blancs signifiait aussi le départ de la connaissance accumulée, qui était la clé qui faisait de nos pays des états modernes. Les nouvelles élites se sont contentées de la « chaise » vide laissée derrière elles. C’est ainsi que l’Afrique fait un pas en arrière en pensant qu’elle sera capable de reconstruire ce savoir par elle-même. Même si cela était possible, le retard était acté.

Et l’Occident s’est engouffré dans ce vide qu’il avait créé en se positionnant comme un donateur, un bienfaiteur avec une aide au développement et une assistance technique qui semble être désormais naturelle à nos yeux et est aujourd’hui sans fin, c’est-à-dire que cette absence de connaissances qui ont fait ce pays à sa naissance ne sera donc jamais comblée? La première aide au développement que l’Afrique doit exiger c’est la restitution de tous les documents qui la concerne et qui se trouvent en Europe. Gardez les masques et rendez-nous les archives!