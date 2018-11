Poursuite de la perte de compétitivité de l’économie sénégalaise en septembre

L’économie sénégalaise, après une perte de 1,6% au mois d’août 2018, a enregistré à nouveau des pertes de compétitivité-prix, évaluées à 1,5%, en variation mensuelle au mois de septembre 2018, selon les données établies par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).« Cette situation reflète la conjugaison du différentiel d’inflation défavorable (plus 0,3%) et de l’appréciation du franc CFA (monnaie ayant cours légal au Sénégal) par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux (plus 1,2%) », explique la DPEE.

Face aux pays membres de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) et de la zone euro, les pertes de compétitivité sont respectivement évaluées à 0,8% et 0,5% sous l’effet de différentiels d’inflation défavorables

Relativement à la même période de l’année 2017, la DPEE relève des gains de compétitivité de 1,7% en septembre 2018, qui se justifient par le différentiel d’inflation favorable (moins 3,8%). Le franc CFA s’est, pour sa part, apprécié par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux (plus 2,1%).

En moyenne sur les neuf premiers mois de l’année, l’économie sénégalaise a enregistré des pertes de compétitivité estimées à 0,9%, du fait de l’appréciation du franc CFA (plus 4,5%), atténuée par le différentiel d’inflation favorable (moins 3,6%).