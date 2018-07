Poursuite de l’élan de solidarité envers des victimes des pluies diluviennes en Côte d’Ivoire

L’élan de solidarité envers les populations victimes des pluies diluviennes qui ont fait 20 morts à Abidjan et à l’intérieur du pays s’est poursuivi, lundi, dans la capitale économique ivoirienne où la ministre de la femme, de la protection de l’enfant et de la solidarité, Pr Mariatou Koné, a réceptionné plusieurs dons, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Parmi les dons réceptionnés, figurent ceux de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) et la Société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire(SODECI). Le Groupe CIE-SODECI ont offert un don en vivre et non vivre d’une valeur de dix millions de FCFA.

Pour Dominique Kakou, Directeur général de la CIE, sa structure qui se veut « une entreprise citoyenne ne pouvait pas rester en marge» de cette chaine de solidarité. «L’Etat a fait beaucoup, mais ne peut tout faire », a-t-il indiqué.

A son tour, le premier responsable de la SODECI, Basile Ebah a relevé à cette occasion que ses « équipes s’activent pour désengorger tous les sites où il y’a des risques » en matière d’assainissement, invitant les populations à les quitter et à respecter les consignes du gouvernement.

Par ailleurs, le Directeur général adjoint de la Société ivoirienne des banques (SIB), filiale du Groupe marocain Attijariwafa bank, Amine Mohamed Kittane a, au nom de son institution remis une enveloppe de 4 millions FCFA quand, une délégation de l’ONG Environnement et conservation de ressources (Encore) conduite par Pacôme Koffi a offert des vivres et non vivres aux victimes.

La ministre Mariatou Koné a remercié au nom du gouvernement ivoirien les donateurs pour cette «action citoyenne ».

De fortes pluies tombées à Abidjan et à l’intérieur du pays ont fait 20 morts de différentes nationalités parmi lesquels des ivoiriens, burkinabè et nigérians. Un Conseil national de sécurité extraordinaire présidé par le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara a dégagé la somme de 2 milliards FCFA en urgence pour des travaux d’assainissement et de l’aide aux victimes.