Pr. Marie Kana: «Les risques sanitaires dépendent des méthodes culinaires»

La nutritionniste revient sur la polémique faisant état des dangers sanitaires liés à la consommation de l’huile de palme.

Comment comprendre la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de faire davantage de recherches sur l’huile de palme qui pourrait, selon elle être à l’origine de plusieurs maladies ?

En tant qu’organisme international, responsable de la réglementation et de la régulation des problèmes de santé publique, L’OMS fait bien de recommander plus de recherches pour la confirmation des risques sanitaires liés à tous produits consommés, comme dans le cas d’espèce, l’huile de palme.

L’organisation dans son étude «L’industrie de l’huile de palme et les maladies non transmissibles» dénonce par ailleurs des lobbyistes de l’huile de palme qui empêcheraient la publication des résultats réels sur l’huile de palme…

Pour le moment, ces lobbyistes restent secrets pour moi. Cela signifie que selon l’OMS, les dangers que représente l’huile de palme existent bel et bien, mais sont gardés pour minimiser les pertes de parts commerciales. Les recherches doivent donc être initiées selon les soupçons de l’OMS par des chercheurs indépendants pour pouvoir être publiées sans limites.

Le consommateur est quelque peu perdu dans ces indications et contre-indications, d’après vous, l’huile de palme est dangereuse pour la sante ?

Le caractère dangereux d’un produit dépend de plusieurs paramètres. S’il s’agit de l’huile de palme, on doit distinguer la fraction myristique (ou fond d’huile, solide à température ambiante), la tête d’huile ou la partie oléique (toujours liquide à température ambiante). On doit savoir quelles sont les différentes méthodes culinaires (cuisson, friture etc). Ce n’est qu’à partir d’étude de ce genre qu’on peut dire dans quelle mesure et sous quelle forme l’huile de palme pose un risque sanitaire. Depuis très longtemps, la pulpe de noix de palme, l’huile rouge pressée industriellement ou obtenue traditionnellement, entrent dans les habitudes alimentaires des communautés rurales et urbaines du Cameroun. Nos parents les ont utilisés, et beaucoup de nos recettes traditionnelles sont faites à base de cette huile. Mettre le doute dans le cœur des consommateurs revient à les exposer à des régimes alimentaires précaires ou inappropriés, les conduisant directement à une multitude de maladies chroniques.

Quels sont les nutriments contenus dans l’huile de palme ?

L’huile de palme, est très riche en provitamines A et E. Ces vitamines sont des antioxydants et protègent l’organisme contre les radicaux libres, responsables de l’apparition de certains cancers. La vitamine A est très importante pour la croissance des enfants, la vision. Plusieurs cas de cécité peuvent être soignés en consommant l’huile rouge. La fraction oléiques appelée tête d’huile est le vrai jackpot, car elle ressemble à l’huile d’olive avec cette richesse en acide oléique qui est l’acide gras monoinsaturé. Cette structure monoinsaturée fait de cette huile une très bonne huile de friture.

Comment la consommer pour profiter au maximum de ses vertus ?

Très simplement, je propose à chaque personne de faire le choix de la tête d’huile ou fraction oléique pour nos mets et nos recettes traditionnelles. Mais, si la situation est critique, on peut opter pour l’utilisation de la pulpe de noix de palme.