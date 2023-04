Premier League : Brentford de Bryan Mbeumo enfonce Chelsea

L’attaquant camerounais a inscrit son sixième but de la saison ce mardi, lors de la victoire de Brentford face à Chelsea (0-2).

Tout le mérite revient à Brentford et Bryan Mbeumo, vainqueurs à Stamford Bridge (0-2) lors de cette 33e journée du championnat de première division d’Angleterre. Après plus de deux mois et demi de disette, l’attaquant camerounais, entré en cours de jeu (62e) a inscrit le second but de son équipe, son sixième de la saison en Premier League.

Les visiteurs n’ont pas cadré un seul tir en première mi-temps mais ont pris l’avantage à mi-parcours lorsque la pichenette de Mathias Jorgensen sur un corner a heurté l’épaule de Cesar Azpilicueta qui l’a déviée au fond des filets de son club (0-1). Chelsea a une nouvelle fois eu du mal à se créer des occasions et cette première mi-temps très décevante s’est terminée sous les huées de certains supporters locaux.

Les Blues se sont améliorés après la pause, en grande partie grâce à l’entrée en jeu de l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui a raté un coup de tête à partir d’une position dangereuse avant de frapper à ras de terre sur le gardien de Brentford David Raya. Mais ils n’ont pas réussi à égaliser et Brentford a conclu une victoire impressionnante en fin de match lorsque Bryan Mbeumo.

L’attaquant camerounais, également en sortie de banc, se charge du break en partant de loin, entrant dans la surface et enroulant un ballon dévié par Thiago Silva. Cette défaite laisse Chelsea dans la dernière moitié du tableau, à la 11e place, à six points de Fulham (10e) et à huit de Brentford, qui remonte à la 9e place.