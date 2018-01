Première visite en Syrie du responsable de l’ONU chargé des Affaires humanitaires

Le responsable de l’ONU chargĂ© des Affaires humanitaires, Mark Lowcock, a dĂ©butĂ© mardi une visite de trois jours en Syrie, sa première dans le pays en guerre, pour discuter de l’accès des civils Ă l’aide humanitaire.

NommĂ© en septembre secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires, M. Lowcock a rencontrĂ© mardi Ă Damas le ministre des Affaires Ă©trangères Walid Mouallem et son adjoint Fayçal Mekdad, selon l’agence officielle Sana.

La rĂ©union a portĂ© sur la « coopĂ©ration » entre le gouvernement syrien et le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) « pour rĂ©pondre aux besoins humanitaires des citoyens syriens », prĂ©cise l’agence officielle.

Dans la Syrie ravagĂ©e depuis 2011 par un conflit meurtrier, plusieurs localitĂ©s sont assiĂ©gĂ©es par les forces du rĂ©gime, et aucune aide humanitaire ne peut y entrer sans l’autorisation du pouvoir de Bachar al-Assad.

C’est le cas notamment dans la Ghouta orientale, enclave rebelle Ă l’est de Damas assiĂ©gĂ©e depuis 2013 par le rĂ©gime, oĂą les quelque 400.000 habitants subissent au quotidien pĂ©nuries de nourriture et de mĂ©dicaments.

« La Syrie est prĂŞte Ă la coopĂ©ration avec l’ONU (…) pour servir les intĂ©rĂŞts du peuple syrien et faire parvenir les aides humanitaires Ă ceux qui en ont besoin », a assurĂ© M. Mekdad, citĂ© par Sana.

L’objectif de la visite de M. Lowcock en Syrie est « de voir par lui-mĂŞme l’impact du conflit en Syrie sur les civils, Ă©valuer la rĂ©ponse humanitaire et discuter de l’amĂ©lioration de l’accès et de la distribution » de l’aide, selon le communiquĂ© d’Ocha.

Le responsable onusien doit se rendre mercredi Ă Homs, dans le centre du pays, oĂą il rencontrera « des gens qui ont directement souffert des consĂ©quences de la crise, et ont besoin d’une aide vitale », selon un communiquĂ© d’Ocha.

« Plus de 13 millions de personnes ont besoin d’aide et de protection, (…) tandis que 69% de la population vit dans une pauvretĂ© extrĂŞme », souligne Ocha.

DĂ©clenchĂ© en 2011 par la rĂ©pression de manifestations pacifiques par le rĂ©gime, le conflit en Syrie s’est complexifiĂ© au fil des ans avec l’implication de pays Ă©trangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelĂ©.

Il a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.