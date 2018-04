PrÃ©paratifs CAN U20 : la CÃ´te d’Ivoire bat le Burkina Faso en amical (41)

Les ElĂ©phanteaux juniors de la CĂ´te d’Ivoire ont battu en match amical, mercredi soir au stade du 4 AoĂ»t de Ouagadougou, leurs homologues, les Etalons juniors du Burkina Faso par le score sans appel de 4 buts Ă 1.Les jeunes ElĂ©phants ont Ă©tĂ© maĂ®tres du jeu sur le terrain des Etalons juniors complètement dĂ©sorientĂ©s. La mi-temps est intervenue avant les buts ivoiriens de Mohamed Sylla par deux fois (12e et 34e) et de JoĂ«l Goran (34e) et la rĂ©duction du score burkinabè par Franck Lassina TraorĂ© (30e).

Du retour des vestiaires, c’est le mĂŞme scĂ©nario. Les Ivoiriens n’ont pas lâchĂ© prise. Ils mettent la pression, permettant Ă Aboubacar Doumbia de corser l’addition Ă 4 buts Ă 1 Ă la 64e minute.

« Le Burkina Faso a une Ă©quipe de qualitĂ©, des petites aux grandes catĂ©gories », a reconnu l’entraineur ivoirien, Soualiho Haidara, avant d’ajouter que « le score n’est pas important. On peut gagner ici et ne pas passer le Gabon. Les enfants ont respectĂ© les consignes donnĂ©es ».

Pour l’entraineur des Etalons juniors, SĂ©raphin Dargani, qui n’a pas eu de mots pour qualifier la dĂ©bâcle de son Ă©quipe, pense que « ce soir on a Ă©tĂ© surpris. Je ne sais pas ce qui s’est passĂ©. C’est rĂ©voltant ».

Le match retour aura lieu le samedi 21 avril prochain encore au stade du 4 Août de Ouagadougou. Les deux équipes qui sont exemptées du premier tour des éliminatoires de la CAN U20 de Niger 2019, se préparent pour le second tour de la compétition.

La CĂ´te d’Ivoire rencontre le Gabon pendant que le Burkina Faso sera aux prises avec la Libye.