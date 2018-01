Préparatifs CHAN 2018 : les Etalons locaux battent la Libye par 2 buts à 0

Les Etalons locaux du Burkina Faso ont battu mercredi, au stade Zuiten de Tunis, les Chevaliers de la mĂ©diterranĂ©e (Libye), par 2 buts Ă 0, comptant pour les prĂ©paratifs du CHAN Maroc 2018.Après une première pĂ©riode sans but, les Etalons locaux ont trouvĂ© la faille vers la fin de la partie par RomĂ©o Boni (82e) et FoussĂ©ni BĂ©ao sur penalty (87e). Les deux Ă©quipes prĂ©parent le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football qui se dĂ©roule au Maroc du 13 janvier au 5 fĂ©vrier prochain.

C’est le second match test des Etalons du Burkina après leur match nul (0-0) dimanche dernier contre l’Ă©quipe olympique de la TunisieÂ

Le Burkina Faso se retrouve dans le groupe D du CHAN Ă Agadir en compagnie de l’Angola, du Cameroun et du Congo pendant que la Libye est avec le Nigeria, le Rwanda et la GuinĂ©e Ă©quatoriale dans le groupe C Ă Tanger.

Les protĂ©gers de coach Drissa TraorĂ© dit Saboteur rejoindront leur base Ă Agadir le samedi prochain, deux jours avant leur premier match officiel contre l’Angola.