Préparatifs de la fête de la jeunesse: le talent camerounais exposé au Musée national

Entre expositions de produits «made in Cameroon», attractions et promotions diverses, le village de la jeunesse, à Yaoundé attire beau monde.

Installée sous un hangar blanc, mama Angèle responsable de l’association Aggi, a sur sa table, des objets recouvert de tissus: barrettes, bracelets, sacs à main, etc. Une créativité qui suffit à attirer les curiosités et séduire les passants.

Son association s’occupe des orphelins et elle a décidé d’exposer à l’occasion de cette foire, le talent de ces derniers, auteurs de ces œuvres «ce sont les orphelins qui les ont fabriqués. On leur donne le matériel, on les forme à l’art d’habiller les objets et ils le font».

Une initiative appréciée et encouragée par les visiteurs. L’un d’entre eux confie: «C’est très bien et en plus c’est bien fait.» Outre cela, elle expose des œuvres faites à la main, à l’aide de perles, de boutons de chemises, etc.

La foire de la jeunesse baptisée «Salon des opportunités socio-économiques pour les jeunes» donne l’opportunité aux entrepreneurs de valoriser leur savoir-faire, mais aussi de rencontrer de potentiels partenaires d’achat ou d’encadrement.

Un tour entre les stands permet de découvrir les potentialités des uns et des autres, et même de susciter des vocations. L’évènement est organisé par le ministère de la Jeunesse et de l’Education civique (MNJEC) en prélude à la 53ème fête nationale de la jeunesse. Le thème retenu cette année est «Jeunesse, grandes opportunités et participation à la construction d’un Cameroun en paix, stable et émergent».