Près 1000 milliards GNF pour l’enseignement supérieur guinéen

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Yero Baldé a affirmé, lundi à Conakry, que le budget dédié à son département ministériel a atteint les 900 milliards GNF.« En 2010, le budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était à 400 milliards GNF. Aujourd’hui, il a plus que doublé. Il est à 900 milliards GNF. C’est là une nette progression de l’intérêt accordé à l’enseignement dans son ensemble », a indiqué le ministre Baldé au cours d’une rencontre avec la presse.

Il a souligné que si on prend tous les trois secteurs de l’éducation en 2010, le budget global représentait 5% du budget national, « alors qu’aujourd’hui, nous sommes entre 15 et 17% du budget national ». « C’est dire que des efforts ont été faits depuis 2010 jusqu’à maintenant. Bien sûr, il y a encore du travail à faire pour atteindre au moins les 30% », a dit Abdoulaye Yero Baldé.

A propos des besoins en investissements pour son ministère, M. Baldé a indiqué que les défis restent énormes. « En investissement, nous avons besoin de près de 4200 milliards GNF. Mais depuis que les réformes ont été enclenchées suite à la politique du gouvernement, nous avons pu investir plus de 400 milliards en infrastructures et équipements », a-t-il expliqué.