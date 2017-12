PrÃ¨s de 11 millions de passagers sont transportÃ©s chaque mois par la SOTRA (Ministre)

Le ministre ivoirien des transports, Amadou KonĂ© a rĂ©vĂ©lĂ© mardi, que la SociĂ©tĂ© des transports abidjanais (SOTRA), l’entreprise publique qui assure la gestion du transport urbain Ă Abidjan, transporte aujourd’hui via ses autobus près de 11 millions de passagers chaque mois.« Je suis heureux de vous dire que lĂ oĂą pour la mĂŞme pĂ©riode, la SOTRA transportait 4 millions de passagers, dans la mĂŞme pĂ©riode de mars dernier Ă aujourd’hui, la SOTRA a transportĂ© chaque mois Ă peu près 11 millions de passagers. Elle transporte quotidiennement aujourd’hui 353.000 passagers », a fait savoir M. KonĂ© qui Ă©tait l’invitĂ© d’une Ă©mission spĂ©ciale sur les transports en CĂ´te d’Ivoire diffusĂ©e sur les antennes de la Radiodiffusion tĂ©lĂ©vision ivoirienne ( RTI- service public).

Ladite compagnie qui a acquis cette annĂ©e 500 autobus, recevra 500 autres autobus des autoritĂ©s ivoiriennes l’annĂ©e prochaine, a ajoutĂ© le ministre des transports. « En tant que premier responsable du secteur des transports, il m’est apparu nĂ©cessaire de mettre en place de nouveaux taxis Ă Abidjan», a poursuivi M. KonĂ© qui justifiait, dans la foulĂ©e, la mise en service rĂ©cente dans la capitale Ă©conomique ivoirienne de taxis dits de « dernière gĂ©nĂ©ration » dĂ©nommĂ©s « Ivoire Taxis».

Selon lui, « si aujourd’hui nous prenons les textes qui rĂ©gissent le secteur des transports, il y a beaucoup de taxis en circulation Ă Abidjan qui ne devraient plus circuler». Le gouvernement, a-t-il assurĂ© « ne veut pas chasser nos compatriotes qui exercent dans ce domaine en mettant en service de nouveaux taxis ».

Cependant, il a annoncĂ© qu’un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel en cours d’Ă©laboration, ne devrait autoriser Ă la circulation que les taxis qui rĂ©pondront au cahier de charges qui sera fixĂ©. Avec cet arrĂŞtĂ©, a soulignĂ© M. KonĂ©, « Tous les taxis seront en orange et blanc. Les compteurs seront spĂ©cifiques et un certains nombres d’Ă©quipements seront obligatoires».

« Notre pays ne peut pas ĂŞtre la poubelle du monde», a soutenu, dans un autre registre, le ministre relativement au dĂ©cret pris dĂ©but dĂ©cembre par l’exĂ©cutif ivoirien portant limitation de l’âge des vĂ©hicules d’occasion importĂ©s en CĂ´te d’Ivoire.

«Nos compatriotes devraient comprendre que ces dĂ©cisions sont de bonnes mesures », a-t-il indiquĂ© expliquant que ce dĂ©cret vise notamment à « Ă©viter la pollution et assurer la sĂ©curitĂ© routière ». Autre point Ă©voquĂ© par le ministre des transports au cours de cet entretien, le projet du mĂ©tro d’Abidjan dont les travaux ont Ă©tĂ© lancĂ©s le 30 novembre dernier par le prĂ©sident ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français, Emmanuel Macron et qui devrait relier la commune d’Anyama au Nord d’Abidjan Ă celle de Port-BoĂĽet, au Sud.

« Pour faire des comparaisons sur le coĂ»t d’un tel projet, il y a des ratios. Pour savoir si un projet de cette nature est cher ou pas, on rapporte le projet Ă un ratio qui est connu. Ce ratio c’est le financement dĂ©diĂ© Ă l’investissement », a expliquĂ© M. KonĂ© en rĂ©action Ă ceux qui estiment que le montant de plus de 800 milliards pour la rĂ©alisation de ce mĂ©tro est excessif.

 « Nous aurons 20 gares Ă quai. Donc 40 quais qui feront chacun 100 mètres», a-t-il prĂ©cisĂ© ajoutant que « pour Abidjan, c’est cinq lignes de mĂ©tro qui sont prĂ©vues ».