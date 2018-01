PrÃ¨s de 40 tuÃ©s en 24 heures dans des attaques au Mali

Près de 40 personnes, dont plus de la moitiĂ© de civils, ont pĂ©ri dans des attaques au Mali en l’espace de 24 heures, au moment oĂą l’ONU donnait aux signataires de l’accord de paix de 2015 deux mois pour prouver leur bonne volontĂ©.

La situation semble particulièrement se détériorer dans le centre du Mali, aux confins du Burkina Faso et du Niger, zone dans laquelle se concentrent les premières opérations de la force conjointe antijihadiste du G5 Sahel, organisation régionale regroupant ces trois pays, la Mauritanie et le Tchad.

Vingt-six civils, dont six femmes et quatre enfants, ont pĂ©ri jeudi dans l’explosion d’une mine au passage de leur vĂ©hicule, parti de Djibo, au Burkina Faso Ă destination de la foire hebdomadaire de Boni, dans le centre du Mali, selon un dernier bilan de la gendarmerie de Boni consultĂ© par l’AFP.

Un prĂ©cĂ©dent bilan fourni par un habitant et proche des victimes s’Ă©levait Ă 23 morts, mais le comptage et l’identification pour dĂ©terminer les nationalitĂ©s se sont avĂ©rĂ©s difficiles, les victimes Ă©tant calcinĂ©es.

« C’est un carnage. Il n’y a pas de survivant », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Abdoulaye Cheick, habitant de Boni et parent d’un des tuĂ©s, parmi lesquels figurent « sept personnes d’une mĂŞme famille ».

Une source de sécurité malienne a incriminé « les terroristes qui utilisent ces mines pour semer la terreur ».

Le 6 novembre, cinq civils, dont une adolescente, avaient Ă©tĂ© tuĂ©s lorsque l’autocar qui les amenait vers une foire hebdomadaire avait roulĂ© sur une mine près d’Ansongo (nord-est). Cette attaque n’avait pas Ă©tĂ© revendiquĂ©e.

Par ailleurs, Ă©galement dans le centre du pays, l’armĂ©e malienne a annoncĂ© avoir tuĂ© sept assaillants et perdu deux militaires en repoussant deux attaques jihadistes prĂ©sumĂ©es aux premières heures jeudi.

Les militaires maliens, qui ont eu deux tuĂ©s dans l’attaque d’un poste de sĂ©curitĂ© Ă Youwarou, tuant cinq assaillants, ont ensuite « dĂ©couvert deux autres corps sans vie de terroristes », portant le bilan Ă sept morts parmi les auteurs de l’attaque, selon un communiquĂ© de l’armĂ©e.

– DĂ©sertions et grogne dans l’armĂ©e –

L’autre attaque, qui n’a pas fait de victime, selon l’armĂ©e, s’est produite dans le secteur oĂą 36 gendarmes maliens avaient dĂ©sertĂ© la semaine dernière pour se diriger vers Bamako, oĂą ils ont Ă©tĂ© mis aux arrĂŞts dans l’attente de leur comparution en conseil de discipline.

Autre signe du malaise au sein de l’armĂ©e, un sergent a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© dans le centre du Mali cette semaine et transfĂ©rĂ© Ă Bamako pour avoir publiĂ© une vidĂ©o dans laquelle il critiquait la hiĂ©rarchie militaire et la gouvernance du pays.

« MalgrĂ© un premier rappel Ă l’ordre, un sous-officier s’Ă©panche toujours et encore dans les rĂ©seaux sociaux, il est puni donc pour indiscipline militaire », a commentĂ© l’armĂ©e malienne sur sa page officielle Facebook.

Par ailleurs, deux douaniers maliens ont Ă©tĂ© tuĂ©s mercredi un peu plus Ă l’ouest, Ă environ 200 km au nord de Bamako, dans une attaque qui a coĂ»tĂ© la vie Ă l’un de ses auteurs, selon des sources de sĂ©curitĂ©.

Le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU a sommĂ© mercredi les signataires de l’accord de paix de 2015, gouvernement malien et groupes armĂ©s, d’en relancer l’application, sous peine de sanctions.

Le nord du Mali Ă©tait tombĂ© en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liĂ©s Ă Al-QaĂŻda. Ces groupes en ont Ă©tĂ© en grande partie chassĂ©s par une intervention militaire internationale, lancĂ©e en janvier 2013 Ă l’initiative de la France, qui se poursuit actuellement.

Mais des zones entières du pays Ă©chappent encore au contrĂ´le des forces maliennes et Ă©trangères, rĂ©gulièrement visĂ©es par des attaques, malgrĂ© la signature de l’accord, censĂ© isoler dĂ©finitivement les jihadistes, mais dont l’application accumule les retards.

Depuis 2015, ces attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène gagne les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger.

Face à la dégradation de la situation aux confins de ces trois pays, le G5 Sahel a réactivé en 2017, avec le soutien de la France, son projet de force conjointe antijihadiste, initialement lancé en novembre 2015.