Près de 55 milliards FCFA d’une entreprise allemande pour 5000 points d’eau potable en Côte d’Ivoire

Une entreprise allemande a fait don, mardi, de 80 millions d’euros (près 55 milliards FCFA) pour la réalisation de 5000 points d’eau potable en Côte d’Ivoire.Ce don a fait l’objet d’une signature de convention entre le Directeur de l’entreprise allemande Eco Innovation Group, Asaad Farag et l’Administrateur général de holding ivoirienne Verte Vallée, Alexis Kouamé Assouman en présence du ministre ivoirien de l’économie et des finances, Adama Koné.

«Avoir un partenariat de plus en plus renforcé avec l’Allemagne est une très bonne chose. C’est une opération qui procède de ce que les pays du G20 ont mis en place depuis quelques années, le compact avec l’Afrique », a expliqué le ministre Adama Koné, présentant la Côte d’Ivoire dans «toute sa beauté» avec ses niches d’investissements.

Dans ce cadre, l’Allemagne a signé un compact bilatéral avec un certain nombre de pays dont la Côte d’Ivoire.

« Aujourd’hui si vous regardez le classement de la Côte d’Ivoire dans le Doing Business, c’est dire que nous avons un environnement des affaires très attractif. Lorsqu’un état s’engage dans le processus Doing Business, il essaie de mettre en place des réformes pour attirer le secteur privé », a-t-il poursuivi.

La Côte d’Ivoire, qui figure parmi les 10 pays les plus réformateurs dans le Doing Business 2019 de la Banque mondiale, est classée 122è mondial sur 190 économies de la planète, avec une progression de 17 rangs, selon le rapport 2019.

« Aujourd’hui avec notre positionnement, le cadre est vraiment adapté pour les entreprises qui veulent faire les affaires avec la Côte d’Ivoire », a conclu le ministre Adama Koné.

Le Secrétaire d’Etat ivoirien chargé des Petites et moyennes entreprises (PME) Félix Anoblé ainsi que l’Ambassadeur de l’Allemagne en Côte d’Ivoire, Michael Grau ont également assisté à cette signature de convention.

Le projet commencera par une phase pilote au cours de laquelle 1000 pompes hydrauliques à motricité solaire seront réalisées à travers le pays.

Une délégation allemande de l’industrie et du commerce séjourne en Côte d’Ivoire dans le cadre des Journées économiques de l’Allemagne à Abidjan, organisées en collaboration avec la GIZ, la KFW (banque allemande de développement) et le ministère ivoirien de l’Économie et des finances.