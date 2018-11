Près de 700 soldats mobilisés pour sécuriser le 4è marathon international du district d’Abidjan

Quelque 700 policiers et gendarmes ivoiriens ont été mobilisés pour la sécurisation de la quatrième édition du marathon international du district d’Abidjan prévue, jeudi , dans la capitale économique ivoirienne où environ 20.000 athlètes amateurs et professionnels sont attendus, a appris APA mercredi auprès des organisateurs de cette compétition. « Le dispositif sécuritaire, c’est près de 700 policiers et gendarmes mobilisés pour le marathon international du district d’Abidjan. Au plan sanitaire, ce sont sept ambulances pour les secours, cinq médecins et quatre infirmiers», rapporte une note d’information du Comité d’organisation du marathon international du district d’Abidjan (COMIDA) transmise à APA.

« Les sapeurs-pompiers de la ville sont également mis à contribution sans compter le SAMU», ajoute la note. Poursuivant, le COMIDA souligne qu’une médaille de participation sera remise à tous les coureurs des 10, 21 et 42 kilomètres qui auront franchi la ligne d’arrivée.

Le circuit de 3km est gratuit pour tout le monde dans cette compétition tandis que ceux de 10km, 21km et 42 km (consacrés aux professionnels), ont une participation payante qui sont respectivement à 2000 FCFA, 5000 FCFA et 10.000 FCFA.

La retrait des dossards pour la compétition a débuté samedi dernier et devrait prendre fin ce mercredi à 18 h (heure locale et GMT). « 18 pays dont la Belgique, le Bénin et le Burkina avec environ 50 athlètes désignés, ont été invités à cette édition 2018 du marathon international du district d’Abidjan», précise par ailleurs, la note.

Le départ de cette course sera donné jeudi à 7h (heure locale et GMT) à l’hôtel du district d’Abidjan et l’arrivée des coureurs au parc des sports de Treichville, dans le Sud d’Abidjan.

Plusieurs récompenses sont prévues pour les vainqueurs de ce marathon dont la somme de 10 millions FCFA pour le meilleur athlète.

Créé en 2015, le marathon international du district d’Abidjan est organisé le 15 novembre de chaque année au cours de la journée nationale de la paix. Cette quatrième édition a pour thème, « La santé pour tous ».