Près de 8000 Nigérians sont réfugiés au Cameroun

Près de 8000 ressortissants nigérians ont traversé la frontière pour se refugier en territoire camerounais, après de violentes attaques survenues le 14 janvier dernier au nord-est de leur pays et attribuées à la secte islamiste Boko Haram, selon une déclaration de Médecins sans Frontières (MSF) reçue vendredi par APA.En majorité des femmes et des enfants, environ 1200 de ces nécessiteux ont réussi à s’installer dans les terres du département du Logone et Chari (Extrême-Nord), tandis que 7000 autres campaient au bord de la rivière qui sépare les deux pays.

«Les communautés locales s’organisent pour aider les déplacés et leur fournir de la nourriture», indique MSF qui, prévoyant par ailleurs que plusieurs milliers d’autres réfugiés puissent les suivre, fait état d’une éventualité d’accueillir 15.000 réfugiés dans les prochains jours.

En fin août dernier, l’Union européenne estimait à 336.000 le nombre de réfugiés originaires du Nigeria ou de République centrafricaine (RCA) vivant en terre camerounaise.