Le Premier ministre Justin Trudeau promet un « programme progressiste » pour la présidence canadienne du G7, à partir du 1er janvier 2018, mais les discussions risquent encore une fois de buter sur les changements climatiques.

Pour Justin Trudeau, cette prĂ©sidence arrive au moment oĂą toutes les Ă©nergies de son gouvernement sont absorbĂ©es depuis des mois par la difficile renĂ©gociation de l’Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricain (AlĂ©na) avec les Etats-Unis et le Mexique, exigĂ©e par le prĂ©sident Trump dans un contexte de protectionnisme amĂ©ricain.

Egalité des sexes, changements climatiques et croissance économique « qui profite à tout le monde » sont les priorités de la présidence canadienne pour le sommet des sept pays les plus développés (Etats-Unis, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, France, Canada et Italie).

Le Premier ministre canadien veut « trouver des solutions concrètes » Ă tous ces problèmes quand il rĂ©unira les six autres chefs d’Etat ou de gouvernement les 8 et 9 juin Ă La Malbaie, petite ville de la rĂ©gion touristique du Charlevoix Ă 150 km au nord-est de la ville de QuĂ©bec, classĂ©e rĂ©serve mondiale de la biosphère par l’Unesco.

Dans ce paysage idyllique entre mer et montagne, oĂą le fleuve Saint-Laurent embrasse l’ocĂ©an, la question du rĂ©chauffement climatique s’annonce Ă nouveau comme la pomme de discorde majeure du sommet, selon John Kirton, directeur du groupe de recherche sur le G7 Ă l’universitĂ© de Toronto.

Au dernier G7 de Taormina (Italie), Donald Trump avait fait cavalier seul avant d’annoncer, par la suite, le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat.

Cherchant d’avance Ă dissiper les tensions, le Canada propose d’Ă©largir la discussions sur les changements climatiques aux « ocĂ©ans et Ă©nergies propres », selon les services de M. Trudeau.

« Le mot +ocĂ©an+ est très Ă propos », relève pour l’AFP John Kirton au moment oĂą le niveau des mers est en hausse partout dans le monde et que des ouragans ont provoquĂ© des inondations majeures cet Ă©tĂ© au Texas et en Floride, et des dĂ©gâts majeurs dans plusieurs Ă®les des CaraĂŻbes.

– ‘Trump aime Trudeau’ –

Avec toutes les grandes villes amĂ©ricaines « vulnĂ©rables » face Ă la montĂ©e des eaux, « sauf Chicago », l’attitude aux Etats-Unis vis Ă vis des changements climatiques « est en train de se modifier au niveau des Etats et cela va rapidement remonter vers le Congrès, Ă l’approche des Ă©lections de mi-mandat » (ndlr: en novembre), croit-il.

Donc, « rien n’est encore joué ».

« Trump aime Trudeau. Il va donc Ă©couter, il s’agit juste pour le Premier ministre de trouver le moyen de changer la façon de penser de Trump », pense M. Kirton.

Si, par chance, la renĂ©gociation de l’AlĂ©na Ă©tait bouclĂ©e, alors le Premier ministre canadien pourrait mettre Ă profit son pouvoir de « persuasion » pour convaincre son homologue amĂ©ricain de « s’attaquer aux changements climatiques » ajoute John Kirton.

Un exercice difficile pour le Canada, lui-mĂŞme loin d’ĂŞtre exempt de tout reproche, entre l’augmentation des Ă©missions de gaz Ă effet de serre et l’exploitation toujours plus importantes des sables bitumineux de l’Alberta (ouest), a notĂ© mi-dĂ©cembre l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomique (OCDE).

La grande cause de Justin Trudeau au G7 sera l’Ă©galitĂ© des sexes pour laquelle, dès son arrivĂ©e au pouvoir, il a donnĂ© l’exemple, avec un gouvernement Ă paritĂ© et en cherchant, au fil des nominations, Ă approcher l’Ă©quilibre des genres Ă la fois au SĂ©nat ou Ă la Cour suprĂŞme.

Les rĂ©vĂ©lations en cascade d’accusations de harcèlement sexuel ces derniers mois, depuis la chute du producteur hollywoodien Harvey Weinstein, donnent encore plus de relief Ă la protection des femmes.

Le Canada a « une position unique » pour faire avancer cette cause, avait assuré Justin Trudeau en dévoilant ses priorités pour la présidence du G7.

Et l’Ă©galitĂ© des sexes va bien au-delĂ de la seule sphère Ă©conomique. « Ivanka Trump a dĂ©jĂ vendu l’idĂ©e Ă son père », souligne John Kirton.

D’autres dossiers s’imposeront Ă la prĂ©sidence canadienne, comme le dossier du nuclĂ©aire nord-corĂ©en. Sans attendre la rĂ©union formelle en juin des dirigeants du G7, le Canada et les Etats-Unis travaillent main dans la main Ă un règlement de la crise, avec dès le 16 janvier Ă Vancouver (ouest), la rĂ©union d’une vingtaine de ministres des Affaires Ă©trangères.