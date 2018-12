Présidence du Conseil de sécurité de l’ONU: Ouattara a quitté Abidjan pour New York

Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan,lundi, pour New York (Etats-Unis d’Amérique) où il participera, mercredi, à un débat présidentiel de haut niveau, dans le cadre du mandat de la Côte d’Ivoire à la Présidence du Conseil de sécurité des Nations unies.Ce débat, placé sous le thème, «La reconstruction post-conflit, pilier de la consolidation et de la pérennisation de la paix, et facteur de stabilité et de sécurité », sera l’occasion pour les participants de démontrer qu’une bonne sortie de crise passe par la redynamisation de l’économie, souligne une note d’information transmise à APA.

En marge de cette réunion, le Chef de l’Etat aura des entretiens avec le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi qu’avec plusieurs hautes personnalités.

Au cours de son mandat à la tête du Conseil de sécurité des Nations unies, du 1er au 31 décembre 2018, la Côte d’Ivoire partagera son expérience en matière d’opération de maintien de la paix de l’ONU, de reconstruction post-crise, de paix et de stabilité. M. regagnera Abidjan, jeudi.