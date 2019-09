Présidence FIF : Drogba évoque des personnes très compétentes pour l’accompagner sur ce projet

L’ex-international ivoirien de football, Didier Drogba a laissé entendre jeudi à Abidjan qu’ il y a des personnes très compétentes pour l’accompagner sur le projet de l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), lors de la 3è édition de CEO Talk HEC Paris.« Je n’ai jamais dirigé une institution comme la FIF, mais j’ai une expérience dans ce domaine qui n’est pas négligeable. Il faut savoir s’entourer et je pense qu’en Côte d’Ivoire, il y a des personnes très compétentes pour m’accompagner sur ce projet », a déclaré Didier Drogba, sous des salves d’applaudissements.

Évoquant ce qu’il pourrait faire s’il arrivait à la tête de la FIF, il a admis qu’ il y a le développement des talents, mais pour pouvoir les développer, il y a des investissements à faire. Il faut investir sur les hommes, les infrastructures et former les managers. Aussi, avec l’aide des sponsors.

Drogba qui a arrêté sa carrière de footballeur fin 2018, est aujourd’hui à la tête d’entreprises. Pour lui, il faut pouvoir écouter tous les acteurs du football pour savoir les motivations, avant de se prononcer officiellement.

Il a fait observer que les candidatures ne sont pas encore ouvertes pour la présidence de la FIF, contrairement à ce que rapportent certains médias. M. Drogba a par ailleurs révélé qu’ il a des propositions pour intégrer l’équipe de Chealsea et d’autres clubs.

Interrogé sur des ambitions d’être chef de l’Etat, Didier Drogba a répondu que cela n’était pas dans sa vision. Toutefois, on peut servir son pays et contribuer à son développement à tout nouveau qu’ on soit.

Racontant son enfance, il a fait savoir qu’ à l’âge de 6 ans, il rêvait d’être footballeur ou docteur. Dans le football, il y passera vingt années de sa vie, et récoltera des lauriers tant dans des clubs à l’international que dans son pays, la Côte d’Ivoire.

Au départ, a-t-il confié, son père ne voulait pas qu’il devienne footballeur parce que pour son géniteur « le football n’était pas un métier » et que la sécurité était d’avoir un bon diplôme. Surtout qu’ à l’époque les contrats n’étaient pas faramineux.

Concernant sa plus grosse déception dans sa carrière de football, l’ex-international ivoirien, a dit que c’était la défaite en finale de la CAN 2012, face à la Zambie, qui a été une équipe qui en voulait, mais surtout avait un « plan et une vision ».

Son plus grand succès, poursuivra-t-il, est la qualification de la Côte d’Ivoire à la coupe du monde de football. Il a ressenti une fierté d’avoir contribué à porter son pays à ce niveau, car sa motivation est de toujours donner plus pour la Côte d’Ivoire.

Né le 11 mars 1978 à Abidjan, Drogba a marqué le football à l’échelle mondiale. Il a remporté l’édition 2011-2012 de la Ligue des champions avec le club anglais. Après son départ, il a été élu « meilleur joueur de l’histoire du club » par les supporters.

Après 20 ans de carrière dans le monde du football professionnel, plus de 700 matchs joués et plus de 360 buts marqués en club et avec la sélection ivoirienne, Drogba s’est reconverti en homme d’Affaires et dirige aujourd’hui des entreprises .

Depuis le 11 décembre 2018, il est vice-président de l’organisation internationale Peace and Sport, organisation internationale indépendante, basée en Principauté de Monaco et placée sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco.

Didier Drogba est depuis sa retraite sportive, CEO de la Holding Goals For Africa (GFA) avec laquelle il entend réaliser des investissements en Côte d’Ivoire et sur le contient africain. Il compte investir dans la « Fintech » avec des prises de participation comme dans l’agriculture.