Le président Teodoro Obiang Nguema serait attendu au Cameroun

Cette information a été diffusée ce 10 janvier 2018, par la radio publique allemande.

Le président Equato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo devrait arriver à Yaoundé dans les prochains jours. Selon la radio allemande Deutshe welle, le chef de l’Etat Equato-guinéen voudrait « remercier son homologue camerounais, Paul Biya, dont les services de sécurité ont réussi à faire échouer un putsch » qui se préparait contre lui.

Le 27 décembre dernier en effet, trente mercenaires de nationalités tchadiennes et centrafricaines ont été interpellés dans la région du Sud du Cameroun, en possession de 200 cagoules et de la somme de 1.910.000 francs CFA chacun. Quelques temps après, la voiture d’un général tchadien en fuite a été saisie avec, à bord, cinq lance-roquettes, 1 MAG (une mitrailleuse de guerre) et 2.750 munitions, tous calibres confondus.

Selon toute vraisemblance, ces individus avaient pour projet de passer la frontière équato-guinéenne à Kyé-Ossi, pour soutenir un putsch contre le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Le 8 décembre dernier, le quotidien Le messager a rapporté que le colonel tchadien Mahamat Kodo Bani, cerveau présumé de cette opération, avait été interpellé à Douala. Ce mercenaire, activement recherché par la police et l’armée, est tombé dans les filets des forces de défense après l’exploitation des éléments interpellés à Kye-ossi.

La deutshe Welle indique que cette arrestation « est un signe visible de l’étroite solidarité qui existe entre les chefs d’Etats de la sous-région Afrique centrale». Une solidarité qui leur aurait permis d’éloigner le spectre de déstabilisation de leur régime. La visite du président Equato-guinéen serait également, de l’avis de certains spécialistes, une occasion pour Teodoro Obiang Nguema, de négocier l’extradition vers la Guinée équatoriale des personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire.