Présidentielle 2018 : Me Akere Muna candidat d’une coalition de partis de l’opposition

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Cameroun a été choisi hier par quelques partis politiques à l’issue d’une réunion tenue au siège de l’Alliance des forces progressistes, à Yaoundé.

Me Akere Muna solliciterait actuellement une rencontre avec John Fru Ndi, le chairman du Social democratic front (SDF), principal parti d’opposition au Cameroun. Le porteur du mouvement « Now », qui a déjà annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2018, poursuit ainsi ses actions pour l’accession à la magistrature suprême.

Hier, 15 janvier 2018, Akere Muna a franchi une autre étape dans sa conquête du pouvoir. En effet, des partis politiques et organisations de la société civile se sont réunis à Yaoundé autour de l’avocat pour former une coalition. A l’issue de cette rencontre, l’Alliance des forces progressistes (AFP) fondée par Ben Muna, le frère aîné d’Akere, le Front populaire pour le développement (FPD), le Parti national des patriotes camerounais (PNPC) et le Parti socialiste démocratique uni (PSDU) ont décidé de présenter une candidature unique à la prochaine présidentielle. Et ce sera Akere Muna, à en croire le communiqué final publié à l’issue de ces travaux. « Les membres signataires de la plate-forme pour une nouvelle République ont désigné formellement comme candidat unique à l’élection présidentielle, Maître kere Tabeng Muna, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Cameroun », écrit la coalition.

Convaincre les partis d’envergure

Une chose est donc déjà acquise pour Me Akere Muna, il ira à l’élection présidentielle portée par une coalition de partis politiques. Cependant, il aura fort à faire pour convaincre les formations politiques d’envergure. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont il a rencontré le président (Maurice Kamto), ne s’est pas encore prononcé. En même-temps, les détails de leur rencontre n’ont pas filtré. L’Union des populations du Cameroun (UPC), faction présidée par Habiba Issa, a pris part à la réunion du lundi 15 janvier 2018. Seulement, le soutien dudit parti au candidat Muna doit encore être validé par le parti des crabes. Le SDF quant à lui, a annoncé que le choix de ses candidats aux différentes élections prévues cette année se fera le mois prochain.