PrÃ©sidentielle au Liberia: les premiers rÃ©sultats attendus jeudi

Les premiers résultats, encore provisoires, du second tour de la présidentielle au Liberia qui a opposé mardi la légende du foot et sénateur George Weah et le vice-président sortant, Joseph Boakai, sont attendus jeudi.

La Commission Ă©lectorale nationale (NEC), qui l’a indiquĂ© sur Facebook mercredi soir, n’a pas prĂ©cisĂ© d’horaire pour cette annonce attendue avec impatience mais sans signe apparent de tension par tout un pays.

Près de trois dĂ©cennies après le dĂ©but d’une guerre civile qui a fait 250.000 morts en 14 ans, le Liberia s’apprĂŞte Ă vivre sa première alternance dĂ©mocratique entre une prĂ©sidente Ă©lue, Ellen Johnson Sirleaf, et son successeur, qui entrera en fonctions le 22 janvier.

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, et le chef des observateurs de la CommunautĂ© Ă©conomique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CĂ©dĂ©ao), l’ancien prĂ©sident du Ghana John Dramani Mahama, ont tous deux saluĂ© « la tenue pacifique » du scrutin, tout comme l’a Ă©galement fait l’Union europĂ©enne.

Organisé au lendemain de Noël, après avoir été reporté de sept semaines en raison de contestations des résultats du premier tour le 10 octobre par plusieurs candidats, le second tour a vu la participation augmenter tout au long de la journée, pour atteindre « environ 55% », selon M. Mahama.

Si elle salue la bonne tenue des opĂ©rations jusqu’ici, sans les problèmes d’organisation rencontrĂ© dĂ©but octobre, la CĂ©dĂ©ao encourage la NEC Ă publier rapidement des rĂ©sultats « afin d’Ă©viter de crĂ©er de l’anxiĂ©tĂ© parmi la population ».

Le dĂ©pouillement des bulletins de vote – le pays compte 2,1 millions d’Ă©lecteurs – devrait se poursuivre pendant un jour ou deux.

Des mĂ©dias locaux donnaient toutefois en tĂŞte George Weah, l’ancien attaquant du PSG et du Milan AC, vainqueur du premier tour avec 38% des voix.

Dans un pays qui n’a pas connu d’alternance dĂ©mocratique depuis 1944, « cette transition est cruciale. Si le Liberia la rĂ©ussit, ce sera une victoire pour lui, pour l’Afrique de l’Ouest et pour l’Afrique en gĂ©nĂ©ral », a dĂ©clarĂ© mardi Ă l’AFP l’ancien prĂ©sident du Nigeria, Goodluck Jonathan, chef des observateurs du National Democratic Institute (NDI), dont le siège est aux Etats-Unis.

– « Personne ne veut de problèmes » –

« Ne fais pas de bruit. Tu vois bien que j’Ă©coute la radio », lance Samuel Nuahn Ă son fils de 12 ans. Tout en travaillant dans son garage de la banlieue nord de Monrovia, ce mĂ©canicien de 46 ans, partisan du vice-prĂ©sident Joseph Boakai, garde l’oreille collĂ©e Ă son poste, branchĂ© sur une station locale Ă©grenant des rĂ©sultats partiels.

« C’est du provisoire. Ca ne va pas dans mon sens mais je reste optimiste », a-t-il expliquĂ© Ă l’AFP. « Quel que soit le rĂ©sultat, nous l’accepterons sans faire de problèmes. Plus personne ne veut de problème dans ce pays, on n’en a pas besoin ».

« Quelles que soient les provocations, nous ne rĂ©pondrons pas par la violence », a expliquĂ© le chef de la branche jeunesse de la Coalition pour le changement dĂ©mocratique (CDC) de George Weah, Jefferson Kotchie, Ă un groupe de jeunes supporteurs de l’ancien attaquant vedette.

– AtrocitĂ©s –

Le Liberia est un pays anglophone d’Afrique de l’Ouest, meurtri par quatorze ans d’une guerre civile particulièrement atroce – 250.000 morts entre 1989 et 2003 -, puis par l’Ă©pidĂ©mie d’Ebola, dont il peine Ă se redresser.

Il vit encore dans le souvenir de Charles Taylor, 69 ans, ancien chef de guerre puis prĂ©sident (1997-2003), condamnĂ© par la justice internationale Ă 50 ans de prison, qu’il purge en Grande-Bretagne, pour crimes contre l’humanitĂ© et crimes de guerre perpĂ©trĂ©s en Sierra Leone voisine.

SĂ©nateur depuis 2014 de la province la plus peuplĂ©e du pays, George Weah a choisi comme colistière Jewel Howard-Taylor, ex-femme de Charles Taylor et influente sĂ©natrice de Bong, autre important rĂ©servoir de voix. Mais tout deux affirment ne pas entretenir de lien avec l’ancien prĂ©sident.

« C’est un jour historique. Je sais que je vais gagner », a dĂ©clarĂ© mardi Weah, qui, Ă 51 ans, reste très populaire auprès des jeunes. « Nous allons gagner! Parce que le peuple croit en nous et sait que nous sommes les meilleurs », a quant Ă lui lancĂ© Joseph Boakai, 73 ans.

Dans leurs locaux situĂ©s sous les tribune du stade Samuel Kanyon Doe, au coeur de Monrovia, les membres de la NEC ont commencĂ© Ă comptabiliser, sous le regard d’observateurs et de reprĂ©sentants des partis, les rĂ©sultats de la province de Montserrado, la plus peuplĂ©e du pays, oĂą se trouve la capitale.

Selon un rituel bien rĂ´dĂ© et dans un silence monacal, un responsable exhibe une enveloppe pour montrer qu’elle est bien scellĂ©e. Puis il lit le nombre de voix remportĂ© par chacun des candidats, qu’un assistant inscrit dans un programme informatique projetĂ© sur un grand Ă©cran, aux yeux de tous. Comme dans n’importe quelle dĂ©mocratie.