Présidentielle au Mexique: réactions à l’élection de Lopez Obrador

Donald Trump et plusieurs dirigeants régionaux ont félicité Andrés Manuel Lopez Obrador après sa victoire dimanche à l’élection présidentielle au Mexique, deuxième puissance d’Amérique latine, qui voit pour la première fois de son histoire moderne la gauche accéder à la présidence.

– Etats-Unis –

« Félicitations à Andres Manuel Lopez Obrador qui devient le prochain président du Mexique », a tweeté le président américain Donald Trump.

« Je suis prêt à travailler avec lui », a-t-il ajouté. « Il y a beaucoup à faire pour le bien à la fois des Etats-Unis et du Mexique! », a souligné le président américain dont la politique commerciale et sur l’immigration a plongé les relations avec son voisin mexicain au plus bas de leur histoire.

– Canada –

« Le Canada et le Mexique sont des amis proches et partenaires de longue date », a tweeté le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

« Nous sommes unis par des objectifs communs, des liens forts de peuple à peuple et une relation commerciale mutuellement bénéfique qui fait l’envie du reste du monde — manifestée par nos efforts communs en vue de rénover l’Accord de libre-échange nord-américain pour le 21e siècle », a-t-il ajouté. « Le Canada est fier de ses liens étroits avec le Mexique et nous continuerons à collaborer sur des questions qui importent aux citoyens d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord ».

– Venezuela –

« Je félicite le peuple mexicain et le président élu @lopezobrador_. Que s’ouvrent de larges voies à la souveraineté et l’amitié entre nos peuples », a tweeté le président vénézuélien Nicolas Maduro.

– Bolivie –

« Nous sommes sûrs que votre gouvernement va écrire une nouvelle page de l’histoire de la dignité et de la souveraineté en Amérique latine », a tweeté le président bolivien Evo Morales.

« Nous voulons une Amérique latine indépendante », a-t-il ajouté. « La victoire de notre frère Lopez Obrador promet la libération de nos nations pour construire des ponts de l’intégration au lieu des murs de la discrimination ».

– Equateur –

Le président équatorien Lenin Moreno a transmis ses « meilleurs voeux » aux Mexicains dans un tweet de félicitations à M. Lopez Obrador en disant espérer que cette élection permettrait de « continuer de renforcer les liens et apporter de l’espoir ».

– Colombie –

Le président sortant colombien Juan Manuel Santos a dit espérer dans un tweet que Lopez Obrador allait « maintenir les excellentes relations que nous avons entre nos deux pays ».

– Salvador –

« Avec @lopezobrador_ nous allons continuer de renforcer les liens profonds de l’amitié pour le bien-être de nos peuples », a tweeté le président du Salvador, Salvador Sanchez Ceren.