PrÃ©sidentielle au MontÃ©nÃ©gro: Djukanovic en quÃªte de retour

Le dirigeant historique du MontĂ©nĂ©gro, Milo Djukanovic, brigue dimanche la prĂ©sidence de ce petit pays des Balkans candidat Ă l’Union europĂ©enne, moins de deux ans après avoir annoncĂ© son retrait du pouvoir.

Près de 533.000 Monténégrins sont appelés aux urnes dans les 1.214 bureaux de vote ouverts de 07H00 (05H00 GMT) à 20H00 (18H00 GMT). Les premiers résultats du scrutin, suivi par près de 2.000 observateurs internationaux et locaux, sont attendus dimanche soir.

Depuis 1991, M. Djukanovic, un alliĂ© de l’Occident, a Ă©tĂ© six fois Premier ministre et dĂ©jĂ une fois prĂ©sident (1998-2003). Il apparaĂ®t comme l’immense favori de ce scrutin qu’il peut mĂŞme emporter dès dimanche, sans attendre le second tour du 29 avril, selon les sondages.

Il a conduit le MontĂ©nĂ©gro Ă l’indĂ©pendance de la Serbie en 2006 puis Ă l’adhĂ©sion Ă l’Otan, effective depuis l’an passĂ© au grand dam de Moscou mais aussi d’une partie des MontĂ©nĂ©grins, en majoritĂ© slaves et orthodoxes.

Aujourd’hui âgĂ© de 56 ans, Milo Djukanovic entend dĂ©sormais amener son pays Ă l’adhĂ©sion Ă l’Union europĂ©enne.

– HĂ©gĂ©monie publicitaire –

Si cet Ă©conomiste de près de 2 mètres l’emporte, le poste aujourd’hui honorifique de prĂ©sident redeviendra le siège rĂ©el du pouvoir.

Son titulaire actuel, Filip Vujanovic, est un proche de Milo Djukanovic, membre de son parti des démocrates socialistes (DPS). Le Premier ministre Dusko Markovic, est un autre de ses obligés.

A Podgorica, oĂą vit plus du tiers de la population du pays, les affiches gĂ©antes de Djukanovic, « leader, homme d’Etat, prĂ©sident de tous les citoyens », se sont taillĂ© la part du lion des panneaux publicitaires, laissant la portion congrue Ă ses six adversaires.

Le plus dangereux pour lui est un homme d’affaires de 56 ans, Mladen Bojanic, qui en votant dimanche a appelĂ© Ă « mettre un terme au règne d’un autocrate qui veut transformer le MontĂ©nĂ©gro en dictature ».

Soutenu par les principales formations d’opposition, prorusses ou non, il est crĂ©ditĂ© d’environ un tiers des suffrages et espère qu’en cas de second tour, il recevra le « soutien de tous les partis d’opposition » .

Quant au seul candidat ouvertement prorusse, Marko Milacic, un journaliste de 32 ans, il ne recueillerait qu’environ 3% des suffrages.

« Il y a le sentiment que la Russie comprend les limites de son influence sans renoncer Ă long terme », estime l’analyste Zlatko Vujovic, directeur du centre pour le suivi du scrutin, qui donnera dimanche soir les premiers rĂ©sultats.

– Apaisement –

Milo Djukanovic semble d’ailleurs modĂ©rer sa rhĂ©torique hostile au Kremlin, expliquant ĂŞtre prĂŞt Ă « mettre en place des relations normales avec la Russie, si celle-ci est aussi prĂŞte Ă le faire ».

Les autoritĂ©s judiciaires montĂ©nĂ©grines ont accusĂ© des institutions russes d’ĂŞtre derrière une tentative de coup d’Etat et mĂŞme de projet d’assassinat de Milo Djukanovic, qu’elles affirment avoir dĂ©jouĂ© en octobre 2016, ce que Moscou rĂ©fute.

« L’opposition nous propose d’ĂŞtre une province russe » et dĂ©fend « une politique rĂ©trograde sur le mode de vie multiethnique au MontĂ©nĂ©gro », a toutefois accusĂ© Milo Djukanovic. Il peut compter sur le soutien massif des minoritĂ©s croate, albanaise et bosniaque qui pèsent pour 15% du corps Ă©lectoral.

De son cĂ´tĂ©, l’opposition l’a attaquĂ© sur le poids de la criminalitĂ© organisĂ©e, sur fond de règlements de comptes entre trafiquants. Elle l’accuse de longue date d’entretenir des liens avec les milieux criminels.

Dans un pays oĂą le chĂ´mage dĂ©passe 20%, Milo Djukanovic s’est engagĂ© Ă multiplier par deux en quelques annĂ©es le salaire moyen, actuellement de 500 euros. Un engagement, a-t-il plaidĂ©, qui ne pourra ĂŞtre tenu que si le MontĂ©nĂ©gro ne dĂ©vie pas de son chemin vers l’UE.

« La situation Ă©conomique est très mauvaise et sans une amĂ©lioration il n’y aura pas de progrès », prĂ©vient devant son bureau de vote Lidija Milic, une traductrice de 51 ans.