Présidentielle en RDC : une camerounaise en course pour la place de 1ere dame

Derrière Martin Fayulu, candidat en pole position à la présidentielle du 23 décembre 2018 en République Démocratique du Congo se cache Esther Ndengue. Une camerounaise discrète dans les médias mais important dans le dispositif de campagne de son mari.

Elle est encore méconnue du grand public, pourtant, Esther Ndengue Fayulu pourrait au soir du 23 décembre devenir la première dame de la RDC. Celle qui partage le quotidien du candidat de la coalition LAMUKA à la prochaine élection présidentielle est une camerounaise de la région du Littoral. Elle est l’épouse de Martin Fayulu avec qui elle a fait 3 enfants.

Si on en sait un peu moins sur ses activités professionnelles, on reconnaît de par ses actions et ses œuvres religieuses une fervente chrétienne et une femme de grande foi. Elle caresse le rêve de voir son époux présidé aux destinées de la République Démocratique du Congo. Elle est d’ailleurs à ses côtés lors de presque tous les déplacements de campagne électorale.

Rappelons que Martin Fayulu, son mari qui est candidat à la présidence a fréquenté à l’université Paris XII où il a obtenu une maîtrise en économie générale, l’Institut supérieur de gestion de Paris ainsi que l’European University of America à San Francisco en Californie où il a obtenu son MBA. Il rejoint le groupe pétrolier Mobil à Kinshasa en septembre 1984 et termine sa carrière dans le groupe en 2003 au poste de Directeur général ExxonMobil Éthiopie. Depuis 2012, il siège comme député à l’assemblée nationale congolaise.